Появился «узбекский Месси»: мужчина в тюбетейке поразил социальные сети (видео)

В социальных сетях распространилось видео с мужчиной, очень похожим на Лионелья Месси, что вызвало бурное обсуждение среди пользователей. Особое внимание привлек тот факт, что он танцевал под узбекскую музыку, будучи в тюбетейке.

Внешность героя видео примечательна своим сходством со знаменитым аргентинским футболистом. В некоторых ракурсах черты лица и общий облик мужчины действительно напоминают Лионелья Месси.

По этой причине пользователи социальных сетей в шутку прозвали его «узбекским Месси».

Еще одна интересная деталь видео — мужчина одет в узбекскую тюбетейку и танцует под звуки национальной музыки.

Это необычное сочетание вызвало интерес у пользователей и послужило причиной широкого распространения видео.