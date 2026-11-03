Скандал с «Безопасным студентом»: декан, не пускавший на занятия тех, кто не установил приложение, уволен

В Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ) после серьезных протестов вокруг нового мобильного приложения «Безопасный студент» («Xavfsiz talaba»), внедренного для учащихся, были приняты жесткие меры на уровне руководства.

Декан факультета перевода университета Улугбек Юлдашев был освобожден от занимаемой должности за необоснованное ограничение права студентов на образование и недопуск их к занятиям из-за того, что они не скачали приложение на свои телефоны.

Подробности конфликта: принудительная установка вместо обучения

Согласно полученным данным, инцидент произошел в здании факультета перевода:

Случай отстранения от занятий: От студентов в обязательном порядке потребовали установить на телефоны новую платформу. Студентов, которые не установили данное приложение или не смогли скачать его по техническим причинам, не пускали в аудитории;

Недовольство общественности и студентов: Превращение цифровой программы, разработанной для удобства и на добровольной основе, в принудительную меру, ставшую препятствием для учебного процесса, вызвало волну резкого недовольства в социальных сетях и среди студентов;

Оперативная реакция руководства: Ситуация была тщательно изучена, после чего было заявлено, что нарушение законных прав студентов, установление чрезмерных ограничений и создание искусственных барьеров в образовательной среде недопустимы.

Решительное решение: декан отстранен от должности

По результатам проверок администрация университета приняла следующие меры:

Освобождение от должности: Декан факультета перевода Улугбек Юлдашев, непосредственно ответственный за сложившуюся ситуацию, был уволен за злоупотребление своими служебными полномочиями;

Предупреждение другим факультетам: Было строго подчеркнуто, что внедрение цифровых услуг в высшем учебном заведении не должно мешать учебному процессу студентов, а любые приложения и платформы должны работать исключительно на принципах добровольности и удобства.

Данное событие стало важным сигналом о том, что при внедрении новых цифровых технологий в систему высшего образования недопустимо использование принудительного административного давления.