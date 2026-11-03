Ханс-Дитер Флик после серии поражений раскрыл главную цель «Барселоны»

·89·Спорт
Ханс-Дитер Флик после серии поражений раскрыл главную цель «Барселоны»
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  • Главный тренер «Барселоны»
  • Ханс-Дитер Флик заявил, что основные цели команды по завоеванию Ла Лиги и Лиги чемпионов УЕФА остаются неизменными, несмотря на поражения от «ПСЖ» и «Реала».
  • Немецкий специалист подчеркнул, что команда находится на одном уровне с грандами Европы.
  • Он также стремится снять психологическое давление с футболистов.

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, комментируя недавние поражения своей команды от серьезных соперников — «ПСЖ» и мадридского «Реала», твердо подчеркнул, что настрой и основные цели команды остаются неизменными.

В интервью авторитетному испанскому изданию АС опытный немецкий специалист заявил, что, несмотря на критику, команда способна на равных бороться с грандами европейского футбола.

«Мы на одном уровне с европейскими грандами»: признание Флика

Анализируя прошедшие сложные матчи, Ханс-Дитер Флик отметил, что результаты могли быть иными, но потенциал игры остается высоким:

  • Равная борьба с соперниками: «Мы могли добиться совсем других результатов в этих матчах. Тем не менее, я считаю, что наша команда играет на одном уровне с «ПСЖ» и «Реалом»», — подчеркнул немецкий тренер;

  • Не зацикливаться на прошлом: Тренер отметил, что поражения остались позади и сейчас необходимо сосредоточиться на тяжелом графике: «Нет нужды оглядываться назад. Сейчас все наше внимание сосредоточено на матче с «Астон Виллой», а затем мы сыграем против «Атлетико»».

«Ничего не изменилось»: цель — Ла Лига и кубок ЛЧ

Каталонцы заявили, что не отказываются от своих амбиций даже после двух поражений подряд в важных матчах:

  • Борьба за большие трофеи: «Наша цель неизменна — мы хотим выиграть чемпионат Испании (Ла Лигу) и Лигу чемпионов УЕФА. После двух поражений подряд в наших планах ничего не изменилось», — заявил Флик;

  • Команда под давлением: Руководство клуба и тренерский штаб выражают уверенность в том, что смогут избавить футболистов от психологического давления и начать победную серию в ближайших встречах.

Впереди испытание «Астон Виллой»: когда начнется матч?

У «Барселоны» будет отличная возможность исправить свои ошибки и порадовать болельщиков уже сегодня ночью:

  • 4-й тур общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» примет на своем поле английскую «Астон Виллу», которая идет без поражений в текущем сезоне;

  • Время матча: Этот центральный поединок начнется в 01:00 по ташкентскому времени.

Подопечные Флика постараются не только набрать 3 очка в матче против английского клуба под руководством Унаи Эмери, но и доказать, что их амбиции подкреплены делом.

БарселонаХанс-Дитер ФликЛа ЛигаЛига чемпионов УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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