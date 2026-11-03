Актер дорамы «Слабый герой 2» Пэ На Ра женится: свадьба состоится 14 ноября

Южнокорейский актер Пэ На Ра, известный по роли в дораме «Слабый герой 2», женится на театральной актрисе Хан Джэ А. Свадьба пары запланирована на 14 ноября.

Актер поделился радостной новостью со своими поклонниками через социальные сети. Он опубликовал написанное от руки письмо, в котором сообщил о важном событии в своей жизни.

«Я встретил очень дорогого мне человека, с которым хочу пройти весь жизненный путь», — написал Пэ На Ра.

Это объявление актера было тепло встречено фанатами. Подписчики желают будущим молодоженам счастья и семейного благополучия.