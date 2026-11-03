«Атака на нефтяной комплекс: возобновлена работа насосов на маршруте «Атырау — Самара»

·86·Мир
«Атака на нефтяной комплекс: возобновлена работа насосов на маршруте «Атырау — Самара»
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  • Казахстан полностью возобновил прокачку сырья по магистральному нефтепроводу «Атырау — Самара», работа которого была временно приостановлена из-за атаки дронов на инфраструктуру на территории России.
  • По состоянию на 3 ноября 2026 года, после прохождения участками технического осмотра и подтверждения безопасности, поток нефти был официально восстановлен.
  • В результате атаки на Самарское диспетчерское управление в ночь на 2 ноября никто не получил травм и жертв нет.

Казахстан полностью возобновил прокачку сырья по стратегическому магистральному нефтепроводу «Атырау — Самара», работа которого была временно приостановлена после атаки беспилотников на объекты нефтетранспортной инфраструктуры на территории России.

Как официально сообщило Министерство энергетики Казахстана, по состоянию на 3 ноября 2026 года соответствующие участки прошли технический осмотр, и после подтверждения безопасности поток нефти по данному маршруту был официально восстановлен.

Хронология атаки и экстренная остановка

Временная приостановка поставок нефти была связана с атакой на важный диспетчерский центр на территории России:

  • Цель атаки: в ночь на 2 ноября беспилотные летательные аппараты (дроны) атаковали объекты, расположенные в Самарском производственно-диспетчерском управлении;

  • Приостановка приема: в целях безопасности в тот же день в 06:09 по времени Астаны прием нефти из Казахстана был экстренно остановлен;

  • Пострадавших нет: по заявлению официальных ведомств, в результате инцидента никто не пострадал, жертв нет.

Стратегическое значение нефтепровода «Атырау — Самара» для экономики Казахстана

Данный маршрут является второй по величине и значимости артерией в экспорте углеводородов страны после Каспийского трубопроводного консорциума (КТК):

  • Годовой объем и экспорт: по данным за прошлый 2025 год, по этому трубопроводу на внешние рынки было поставлено 9,2 миллиона тонн казахстанской нефти;

  • Пропускная способность: нефтепровод способен прокачивать до 17,5 миллиона тонн сырья в год.

Оперативное возобновление работы сети позволило избежать технологических простоев на нефтедобывающих предприятиях Казахстана и потерь по экспортным контрактам.

Атырау — СамараМинистерство энергетики КазахстанаКаспийский трубопроводный консорциумэкспорт нефти
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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