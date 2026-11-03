«Атака на нефтяной комплекс: возобновлена работа насосов на маршруте «Атырау — Самара»

Казахстан полностью возобновил прокачку сырья по стратегическому магистральному нефтепроводу «Атырау — Самара», работа которого была временно приостановлена после атаки беспилотников на объекты нефтетранспортной инфраструктуры на территории России.

Как официально сообщило Министерство энергетики Казахстана, по состоянию на 3 ноября 2026 года соответствующие участки прошли технический осмотр, и после подтверждения безопасности поток нефти по данному маршруту был официально восстановлен.

Хронология атаки и экстренная остановка

Временная приостановка поставок нефти была связана с атакой на важный диспетчерский центр на территории России:

Цель атаки: в ночь на 2 ноября беспилотные летательные аппараты (дроны) атаковали объекты, расположенные в Самарском производственно-диспетчерском управлении;

Приостановка приема: в целях безопасности в тот же день в 06:09 по времени Астаны прием нефти из Казахстана был экстренно остановлен;

Пострадавших нет: по заявлению официальных ведомств, в результате инцидента никто не пострадал, жертв нет.

Стратегическое значение нефтепровода «Атырау — Самара» для экономики Казахстана

Данный маршрут является второй по величине и значимости артерией в экспорте углеводородов страны после Каспийского трубопроводного консорциума (КТК):

Годовой объем и экспорт: по данным за прошлый 2025 год, по этому трубопроводу на внешние рынки было поставлено 9,2 миллиона тонн казахстанской нефти;

Пропускная способность: нефтепровод способен прокачивать до 17,5 миллиона тонн сырья в год.

Оперативное возобновление работы сети позволило избежать технологических простоев на нефтедобывающих предприятиях Казахстана и потерь по экспортным контрактам.