Разыскивается женщина, потратившая почти 1 миллион сумов с найденной банковской карты

·94·Общество
Разыскивается женщина, потратившая почти 1 миллион сумов с найденной банковской карты

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена женщина, нашедшая чужую банковскую карту и использовавшая её для покупок. На видео видно, как она сначала пытается подобрать PIN-код карты. После нескольких неудачных попыток она совершает несколько платежей подряд без ввода пароля.

Согласно сообщениям, женщина потратила со счета владельца карты в общей сложности около 1 миллиона сумов. На данный момент информации о том, установлена ли её личность или возвращены ли потраченные средства владельцу, нет.

Как можно совершать платежи без PIN-кода?

В Узбекистане существует возможность бесконтактной оплаты некоторыми банковскими картами без ввода PIN-кода. Установленные лимиты для таких операций варьируются в зависимости от банка, платежной системы и условий терминала. В некоторых случаях в рамках одного лимита можно совершить несколько отдельных транзакций.

Специалисты рекомендуют гражданам, потерявшим банковскую карту, немедленно заблокировать её через мобильное приложение или контакт-центр банка. Те же, кто нашел чужую карту, должны вернуть её в банк или владельцу, не используя её.

банковская картабесконтактная оплатамошенничествоУзбекистан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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