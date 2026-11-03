Разыскивается женщина, потратившая почти 1 миллион сумов с найденной банковской карты

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена женщина, нашедшая чужую банковскую карту и использовавшая её для покупок. На видео видно, как она сначала пытается подобрать PIN-код карты. После нескольких неудачных попыток она совершает несколько платежей подряд без ввода пароля.

Согласно сообщениям, женщина потратила со счета владельца карты в общей сложности около 1 миллиона сумов. На данный момент информации о том, установлена ли её личность или возвращены ли потраченные средства владельцу, нет.

Как можно совершать платежи без PIN-кода?

В Узбекистане существует возможность бесконтактной оплаты некоторыми банковскими картами без ввода PIN-кода. Установленные лимиты для таких операций варьируются в зависимости от банка, платежной системы и условий терминала. В некоторых случаях в рамках одного лимита можно совершить несколько отдельных транзакций.

Специалисты рекомендуют гражданам, потерявшим банковскую карту, немедленно заблокировать её через мобильное приложение или контакт-центр банка. Те же, кто нашел чужую карту, должны вернуть её в банк или владельцу, не используя её.