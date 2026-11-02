В отношении руководства «Imarat Development» возбуждено уголовное дело

ГУВД города Ташкента сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении руководства строительной компании «Imarat Development» в Сергелийском районе по статье 168 (мошенничество) и статье 192-11 (злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса.

Многоэтажные дома, которые планировала построить компания, расположены в Куйичирчикском районе Ташкентской области. Некоторые граждане, недовольные ситуацией, потребовали вернуть деньги, уплаченные за квартиры, однако средства возвращены не были. В настоящее время следственные действия проводятся под контролем руководства ГУВД и прокуратуры.

Основатель компании Марат Хамдамов в двух видеообращениях на своей странице в Instagram заявил, что на него оказывается давление и поступают угрозы, а также предпринимаются попытки рейдерского захвата компании.

По его словам, в последний месяц некие лица пытались завладеть компанией. Давление усилилось после того, как Хамдамов заявил о намерении выполнить обязательства перед клиентами, достроить дома и передать их владельцам. Предприниматель утверждает, что ему и его семье угрожали расправой, требовали уехать за границу и исчезнуть из социальных сетей, а также препятствовали его доступу в офис.

Как сообщил Хамдамов, некоторые лица планировали продать компанию третьим лицам и получить кредиты, заложив в банк уже построенные дома. Он выступил против этого и обратился в правоохранительные органы для защиты интересов клиентов.

Во втором видеообращении предприниматель объяснил причины внутреннего конфликта и смену названия компании с «Imarat Development» на «Imtiyaz».

По его словам, в сентябре, когда он находился за границей, ему позвонил главный финансист компании Жасур Азизов. Хамдамов подчеркнул, что Азизов, не являясь учредителем, управлял финансовыми процессами. В телефонном разговоре тот предложил покрыть ущерб, нанесенный компании (согласно расчетам — несколько миллионов долларов), за счет банковского кредита. После того как Хамдамов выступил против этого, название компании, по его словам, было изменено без его согласия.

Также предприниматель заявил, что среди клиентов, приходящих в офис, распространяется информация, выставляющая его мошенником, и продемонстрировал аудио- и видеозаписи в подтверждение своих слов.

После обращений Хамдамова возник ряд вопросов. Если он является учредителем компании, то как удалось изменить название и руководство компании без его согласия?