В бразильской Амазонии около 20 представителей племени ава, которые практически не контактируют с внешним миром, вышли из леса и попросили еду у местных жителей. Среди них есть женщины и дети. На видеокадрах видно, что некоторые члены племени сильно истощены. Правозащитники оценивают эту ситуацию как серьезную гуманитарную проблему, возникшую из-за незаконной деятельности в лесах.

Инцидент произошел 16 ноября 2026 года на территории заповедника Арарибоя в бразильском штате Мараньян. Получив от местных жителей ямс — корнеплоды, представители племени ава вернулись вглубь леса.

Редкая встреча спустя десятилетия

Встречу засняли представители соседней общины гуажажара. По их просьбе кадры были опубликованы правозащитной организацией Сурвивал Интернатионал, базирующейся в Великобритании.

На видео видно, что в группе, вышедшей из леса, есть мужчины, женщины и дети. Они попросили у местных жителей еду и, получив необходимые продукты, вернулись в лес.

Подобная встреча представителей племени ава с людьми является одним из редких случаев за последние десятилетия. Это событие вновь привлекло внимание к безопасности и условиям жизни народов, живущих в изоляции от внешнего мира.

Почему представители племени были вынуждены просить еду?

Племя ава традиционно живет за счет охоты и собирательства. Для них лес — это не только место обитания, но и источник пропитания и жизни.

Однако правозащитники отмечают, что проникновение на территории проживания племени незаконных лесорубов, браконьеров и скотоводов наносит серьезный ущерб природным ресурсам. В результате добывать пропитание охотой и собирательством стало трудно.

Представители Сурвивал Интернатионал расценивают истощенное состояние членов племени как серьезный тревожный сигнал. По их мнению, эта ситуация указывает на необходимость защиты заповедника Арарибоя от незаконной деятельности.

Почему прямой контакт с ними опасен?

Для коренных народов, живущих в изоляции, таких как ава, даже обычные инфекционные заболевания могут представлять смертельную угрозу. В частности, такие инфекции, как грипп, могут привести к тяжелым последствиям среди них.

Национальный фонд индейцев Бразилии (ФУНАИ) при защите таких групп придерживается принципа ограничения прямого контакта с ними. Основная цель этой политики — предотвращение распространения внешних болезней и сохранение независимого образа жизни племен.

По этой причине вопрос оказания помощи представителям племени, вышедшим за едой, должен решаться с осторожностью. Задача правительства заключается в том, чтобы одновременно защитить их жизнь и здоровье, а также ограничить доступ посторонних лиц на территорию.

Самые уязвимые жители Амазонии под угрозой

Этот инцидент с племенем ава показывает, что незаконная вырубка лесов и разрушение природной среды в Амазонии — это не только экологическая проблема. Эти процессы угрожают продовольственной безопасности и будущему народов, жизнь которых напрямую зависит от леса.

Выход из леса представителей племени, живущих вдали от внешнего мира, чтобы попросить еду — это не просто встреча. Это серьезный сигнал, напоминающий о необходимости сохранения территории их проживания, прекращения незаконной деятельности и, самое главное, защиты человеческих жизней.