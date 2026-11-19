Стали известны цены на смартфоны серии iPhone 17 по состоянию на 19 ноября 2026 года. В списке представлены модели iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Устройства разделены на версии еСИМ + еСИМ и СИМ + еСИМ. В обоих типах смартфонов зарегистрировано по два ИМЭИ.

еСИМ + еСИМ (зарегистрировано 2 ИМЭИ)

iPhone 17:

• 256 GB — 949 долларов

iPhone 17 Air:

• 256 GB Блуе — 959 долларов

• 256 GB Блак — 949 долларов

• 256 GB Голд — 959 долларов

• 256 GB Вхите — 959 долларов

iPhone 17 Pro:

• 256 GB Оранге — 1279 долларов (большая скидка)

• 256 GB Дип Блуе — 1259 долларов (скидка)

• 256 GB Силвер — 1339 долларов

• 512 GB Блуе — 1499 долларов

• 512 GB Оранге — 1299 долларов (скидка)

• 512 GB Силвер — 1399 долларов

• 1 TB Оранге — 1649 долларов (скидка)