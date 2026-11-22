В социальных сетях стало вирусным видео, на котором две маленькие девочки «украсили» лицо своего отца и салон дорогого автомобиля сотнями разноцветных наклеек и детскими рисунками, вызвав умиление у многих пользователей.

На видео видно, как отец, сидящий в машине, ничуть не возражает против игры своих дочерей, а, наоборот, спокойно позволяет им это делать. Девочки с огромной любовью и восторгом наклеили на лоб, щеки и нос отца желтые смайлики и наклейки в форме звездочек.

Роскошный салон — площадка для творчества маленьких художников

На видео отчетливо видно, что практически каждая деталь салона автомобиля приобрела особый «дизайн»:

Руль и приборная панель: Руль Mercedes-Benz, цифровая приборная панель и центральная консоль покрыты наклейками со смайликами, звездочками и изображениями мультяшных машинок.

Передние и боковые стекла, люк: Вдоль стекол также размещены десятки наклеек различных форм.

Коричневые кожаные сиденья: На передних и задних сиденьях, подлокотниках и подголовниках, помимо наклеек, видны рисунки, сделанные ручкой и фломастерами.

Детали в кадрах Внешний вид и содержание Момент с отцом и дочками Девочки клеят на лицо отца наклейки со смайликами и звездочками, а отец терпеливо продолжает путь Салон автомобиля Коричневые кожаные сиденья, руль, стекла и консоль полностью украшены наклейками и детскими рисунками Основная мысль Бесхитростные детские воспоминания ценнее вещей, которые можно очистить от материальных следов

Реакция в сетях: «Те, у кого есть дочери, поймут»

Комментарий, оставленный пользователями под этими кадрами: «Это можно отмыть, но такие счастливые моменты не повторятся. Те, у кого есть дочери, хорошо это понимают», — тронул сердца многих. В комментариях родители отмечают, что дети быстро растут, что салон автомобиля легко вернуть в прежнее состояние с помощью химчистки, но такие искренние и чистые моменты, проведенные с ребенком, невозможно купить ни за какие деньги.

Как вы считаете, как родители должны реагировать на подобные шалости и творческие «эксперименты» детей — правильно ли вводить строгие ограничения или лучше позволить таким невинным моментам случаться? Оставляйте свои мнения в комментариях!