В национальном парке Согуксу, расположенном в районе Кызылджахамам турецкой провинции Анкара, была застрелена бурая медведица по кличке «Кар» и один из её детенышей. Инцидент вызвал резкий общественный резонанс. Об этом сообщает Айдинлик.

Согласно имеющимся данным, медведица по кличке Кар жила со своими тремя медвежатами. Они часто спускались к населенным пунктам в поисках пищи в мусорных баках. Это было истолковано как потенциальная угроза безопасности людей.

В результате медведица и один из её детенышей были застрелены из огнестрельного оружия. Двум другим медвежатам удалось скрыться.

Как сообщают турецкие СМИ, данная акция была проведена с согласия и при участии ответственных сотрудников Управления по охране природы и национальных парков. Однако официальные ведомства пока не предоставили подробных разъяснений по данному факту.

Происшествие было вынесено на повестку дня парламента Турции. Депутат от партии ДЭМ Перихан Коджа потребовала от министра сельского и лесного хозяйства страны разъяснить, кто дал разрешение на отстрел медведицы с детенышем, каковы правовые основания этого решения, а также начато ли расследование в отношении ответственных лиц.

Кроме того, депутат потребовала прояснить, какие меры принимаются для обеспечения безопасности и защиты двух оставшихся без матери медвежат.

После случившегося была запущена петиция под названием «Справедливость для убитой медведицы и её детеныша!». Зоозащитные организации призывают к полному расследованию инцидента и принятию соответствующих мер в отношении виновных в случае выявления нарушений закона.