Дорогие машины, роскошные дома, путешествия, счастливые семьи и вечно улыбающиеся люди... У человека, просматривающего страницы в Instagram, может сложиться впечатление, что жизнь других идеальна, а его собственная — обыденна. Но важно помнить одну истину: в социальных сетях люди показывают не всю свою жизнь, а лишь ту часть, которую хотят продемонстрировать окружающим.

Сегодня миллионы людей выкладывают в Instagram различные моменты своей повседневной жизни. Кто-то показывает свой новый автомобиль, кто-то — ужин в дорогом ресторане, а кто-то — отдых с семьей за границей.

Когда мы видим такие фото и видео, иногда мы начинаем сравнивать свою жизнь с их жизнью. Возникают вопросы: «Почему у меня нет таких возможностей?», «Почему другие всегда счастливы, а я живу с проблемами?»

На самом деле картинка на экране не дает полного отражения человеческой жизни. Реальность за кадром часто сильно отличается от того, что мы себе представляем.

В Instagram показывают только самые красивые моменты жизни

Жизнь человека состоит не только из праздников, путешествий, радостных встреч и успехов. У каждого есть свои тревоги, финансовые трудности, разногласия, усталость и неудачные дни.

Однако в социальных сетях такие моменты демонстрируются крайне редко.

Например, человек может выложить десятки фотографий из своей поездки за границу. Но он может ничего не сказать о том, сколько времени копил деньги на эту поездку, с какими трудностями столкнулся или какие проблемы ждут его по возвращении.

Другой человек публикует фото со своим новым автомобилем. Но в кадре не отражается то, что он взял кредит на эту машину, беспокоится о ежемесячных платежах или имеет другие финансовые обязательства.

Следовательно, несколько красивых фотографий не могут быть основанием для выводов о всей жизни человека.

Фильтры и редактура могут менять реальность

Большинство изображений в Instagram редактируются перед публикацией. Свет, цвет, ракурс, специальные эффекты и фильтры могут сделать даже обычный снимок привлекательным.

В некоторых случаях с помощью цифровых инструментов меняются внешность, фигура, черты лица или окружающая среда на видео и фотографиях.

В результате человек может перепутать образ на экране с реальной жизнью. Особенно подвержены влиянию таких изображений люди с низкой уверенностью в себе или те, кто часто сравнивает себя с другими.

«Идеальная жизнь» — это иногда и источник дохода

Не каждое красивое изображение в Instagram публикуется как личное воспоминание. Для многих блогеров созданный на странице образ является частью работы.

Демонстрация роскошной жизни, дорогих вещей, путешествий и постоянных покупок может привлечь определенную аудиторию. Это создает возможность получать доход через рекламу, сотрудничество и продвижение различных товаров.

Поэтому образ «идеальной жизни» на некоторых страницах больше похож на маркетинговую стратегию, чем на личную реальность. Блогер выбирает именно самые привлекательные моменты, чтобы произвести определенное впечатление на аудиторию.

Конечно, это не значит, что все блогеры или все фотографии в социальных сетях — фальшивка. Дело в том, что не стоит принимать увиденное на экране за чистую монету.

Как сравнение с жизнью других влияет на человека?

Постоянное сравнение себя с другими в социальных сетях может усилить у некоторых людей чувство неудовлетворенности, зависти, неполноценности и психологическое давление.

Причина проста: человек знает все стороны своей жизни, но видит только ту часть чужой, которая выставлена на всеобщее обозрение. В итоге он сравнивает свою повседневную жизнь, полную проблем, с самыми яркими моментами других.

Такое сравнение несправедливо. Ведь на одной чаше весов — вся реальность, а на другой — специально отобранные изображения.

Особенно важно, чтобы молодежь не принимала образы из социальных сетей за эталон в вопросах внешности, финансовых возможностей, путешествий и личных отношений.

На что стоит обратить внимание при использовании Instagram?

Не обязательно полностью отказываться от социальных сетей. Через них можно получать новости, учиться, общаться с близкими и открывать новые возможности. Главное — знать, как ими пользоваться.

Следующие простые правила помогут в этом:

Не сравнивайте свою жизнь с чужой. У каждого человека свои возможности, условия и жизненный путь.

Не верьте всему, что видите. Фото или видео могут показывать лишь часть реальности.

Меньше следите за страницами, которые вызывают у вас негативные чувства. Если какой-то контент заставляет вас чувствовать недовольство собой, можно отписаться от него.

Контролируйте свое время. Вместо того чтобы часами сидеть в социальных сетях, уделите время семье, друзьям, спорту и саморазвитию.

Цените свои достижения. Глядя на громкие события в жизни других, не считайте свои маленькие успехи незначительными.

Жизнь гораздо шире картинок на экране

У каждого человека в Instagram своя история. Кто-то показывает счастливые моменты, кто-то делится достижениями, а кто-то демонстрирует только позитивные стороны своей жизни.

Но ни одна страница не может отразить всю жизнь человека. Ведь в реальной жизни есть и не запечатленные на фото тревоги, и невысказанные мечты, и преодоленные трудности, и невидимый глазу тяжелый труд.

Поэтому не считайте себя несчастным, глядя на жизнь других в экране. Ваша жизнь тоже может казаться кому-то идеальной. Самое главное — не то, как вы выглядите в глазах других, а то, насколько вы довольны своей собственной жизнью.