В индийском штате Манипур в результате употребления суррогатного алкоголя погибли по меньшей мере 18 человек, более тысячи граждан были госпитализированы. Об этом агентству АНИ сообщил лидер фракции партии «Индийский национальный конгресс» в законодательном собрании штата Мегхачандра Сингх.

По словам Сингха, в составе напитка был обнаружен метанол, который вызвал у пострадавших серьезные проблемы со здоровьем, включая тяжелые осложнения, связанные с функцией почек.

Динамика госпитализации и предупреждение властей

Парламентарий добавил, что в пятницу в медицинские учреждения поступило 600 человек, а в субботу утром — еще 300.

Власти штата призвали жителей, которые в последние дни употребляли алкогольные напитки сомнительного происхождения или почувствовали симптомы отравления, незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Также рекомендуется не заниматься самолечением и сохранять упаковки от подозрительных напитков.