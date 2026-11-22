В Индии не менее 18 человек скончались от употребления суррогатного алкоголя, более тысячи госпитализированы
В индийском штате Манипур в результате употребления суррогатного алкоголя погибли по меньшей мере 18 человек, более тысячи граждан были госпитализированы. Об этом агентству АНИ сообщил лидер фракции партии «Индийский национальный конгресс» в законодательном собрании штата Мегхачандра Сингх.
По словам Сингха, в составе напитка был обнаружен метанол, который вызвал у пострадавших серьезные проблемы со здоровьем, включая тяжелые осложнения, связанные с функцией почек.
Динамика госпитализации и предупреждение властей
Парламентарий добавил, что в пятницу в медицинские учреждения поступило 600 человек, а в субботу утром — еще 300.
Власти штата призвали жителей, которые в последние дни употребляли алкогольные напитки сомнительного происхождения или почувствовали симптомы отравления, незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Также рекомендуется не заниматься самолечением и сохранять упаковки от подозрительных напитков.
Показатель / Событие
Данные и детали
Текущая ситуация (штат Манипур)
Погибли не менее 18 человек, более 1000 госпитализированы
Причина отравления
Метанол в составе спиртного (в т.ч. поражение почек)
Темпы госпитализации
Пятница — 600 человек, суббота утро — еще 300 человек
Аналогичный случай (Ассам, февраль 2019 г.)
Погибли более 140 человек, около 300 попали в больницы
История подобных трагедий
В феврале 2019 года в индийском штате Ассам в результате употребления некачественного алкоголя погибли более 140 человек, еще около 300 попали в больницы. Согласно предварительным данным, в том случае в напитках также был обнаружен метанол, а полиция задержала 12 человек, подозреваемых в незаконном производстве алкоголя.
Как вы считаете, какие меры контроля и профилактики являются наиболее эффективными для предотвращения распространения поддельной и опасной алкогольной продукции? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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