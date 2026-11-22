«Бока Хуниорс» обыграл «Атлетико Минейро» в финале и стал победителем Южноамериканского кубка
Легендарный аргентинский клуб «Бока Хуниорс» завоевал главный трофей Южноамериканского кубка (Копа Судамерикана) в сезоне 2026 года. В решающем финальном матче против бразильского «Атлетико Минейро» клуб из Буэнос-Айреса одержал уверенную победу со счетом 2:0.
Исторический 3-й титул и 21 год ожидания
Забив по одному голу в каждом из таймов, аргентинцы не оставили сопернику шансов. Таким образом, «Бока Хуниорс» после 21-летнего перерыва вернулся на трон этого престижного турнира и в третий раз в своей истории стал чемпионом Копа Судамерикана (ранее клуб побеждал в 2004 и 2005 годах).
Аргентинская гегемония и 6-летняя серия неудач бразильских клубов
Этот финал в очередной раз подтвердил две важные тенденции в южноамериканском клубном футболе:
3-я победа Аргентины подряд: В последние три сезона кубок Копа Судамерикана достается только аргентинским командам — в предыдущие два года чемпионами становились «Расинг» и «Ланус».
«Проклятие финала» для Бразилии: Последние 6 лет в финалах турнира проигрывают только бразильские клубы. За этот период «Ред Булл Брагантино», «Сан-Паулу», «Форталеза», «Крузейро», а также дважды «Атлетико Минейро» уступали в решающих матчах.
Финал Копа Судамерикана — 2026 и историческая статистика
Показатели
Детали и факты
Финальный матч
«Бока Хуниорс» 2:0 «Атлетико Минейро»
Распределение голов
1 гол в 1-м тайме, 1 гол во 2-м тайме
Титулы «Бока Хуниорс»
3-е чемпионство (2004, 2005, 2026)
Аргентинская серия
3 победителя за последние 3 года («Расинг», «Ланус», «Бока Хуниорс»)
Антирекорд Бразилии
Поражения во всех 6 последних финалах
Как вы считаете, с чем связано такое доминирование аргентинских команд во втором по значимости клубном турнире Южной Америки — с тактической дисциплиной или характером в финалах?
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