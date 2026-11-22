Легендарный аргентинский клуб «Бока Хуниорс» завоевал главный трофей Южноамериканского кубка (Копа Судамерикана) в сезоне 2026 года. В решающем финальном матче против бразильского «Атлетико Минейро» клуб из Буэнос-Айреса одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Исторический 3-й титул и 21 год ожидания

Забив по одному голу в каждом из таймов, аргентинцы не оставили сопернику шансов. Таким образом, «Бока Хуниорс» после 21-летнего перерыва вернулся на трон этого престижного турнира и в третий раз в своей истории стал чемпионом Копа Судамерикана (ранее клуб побеждал в 2004 и 2005 годах).

Аргентинская гегемония и 6-летняя серия неудач бразильских клубов

Этот финал в очередной раз подтвердил две важные тенденции в южноамериканском клубном футболе:

3-я победа Аргентины подряд: В последние три сезона кубок Копа Судамерикана достается только аргентинским командам — в предыдущие два года чемпионами становились «Расинг» и «Ланус».

«Проклятие финала» для Бразилии: Последние 6 лет в финалах турнира проигрывают только бразильские клубы. За этот период «Ред Булл Брагантино», «Сан-Паулу», «Форталеза», «Крузейро», а также дважды «Атлетико Минейро» уступали в решающих матчах.

Финал Копа Судамерикана — 2026 и историческая статистика

Показатели Детали и факты Финальный матч «Бока Хуниорс» 2:0 «Атлетико Минейро» Распределение голов 1 гол в 1-м тайме, 1 гол во 2-м тайме Титулы «Бока Хуниорс» 3-е чемпионство (2004, 2005, 2026) Аргентинская серия 3 победителя за последние 3 года («Расинг», «Ланус», «Бока Хуниорс») Антирекорд Бразилии Поражения во всех 6 последних финалах

Как вы считаете, с чем связано такое доминирование аргентинских команд во втором по значимости клубном турнире Южной Америки — с тактической дисциплиной или характером в финалах?

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