Бывшая звезда «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, заработавший в футболе миллионы евро, рассказал об изменении своих взглядов на жизнь. Он подчеркнул, что сейчас находит счастье не в футболе или больших деньгах, а в других вещах. Особое внимание привлекли слова бывшего футболиста о 113 евро, заработанных им в тюрьме.

За свою футбольную карьеру Дани Алвес выступал за сильнейшие клубы мира, получал огромные зарплаты и завоевал множество трофеев. Однако, по словам бывшего бразильского защитника, с точки зрения осознания счастья, даже небольшая сумма, заработанная в тюрьме, принесла ему больше радости, чем годы, когда он получал миллионные доходы.

«Чтобы быть счастливым, футбол больше не нужен»

Алвес открыто заявил, что его нынешняя жизнь и представления о счастье изменились. Несмотря на то, что за время футбольной карьеры он заработал огромные средства, он подчеркнул, что эти деньги не являются единственным источником счастья.

«Теперь мне не нужен футбол, чтобы быть счастливым. Я доволен своей жизнью. Когда я играл в футбол, я зарабатывал миллионы евро, но заработать 113 евро в тюрьме принесло мне больше счастья, чем получение миллионов», — приводит слова Алвеса страница Те Тучлине.

Эти его слова обсуждаются в контексте резких перемен в жизни футболиста и его взглядов на ценности.

Богатая карьера в футболе и крупные трофеи

Дани Алвес известен как один из самых титулованных футболистов в истории современного футбола. В Европе он выступал за такие крупные клубы, как «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и «ПСЖ». Особенно успешным периодом в его карьере стало выступление за каталонцев.

Алвес также занимал важное место в составе сборной Бразилии. В футболке национальной команды он провел 126 матчей и стал автором восьми голов.

Однако после успехов на футбольных полях, миллионных доходов и крупных трофеев его жизнь приняла совершенно иной оборот. Признание Алвеса о 113 евро, заработанных в тюрьме, может еще больше усилить дискуссии о том, что человек не всегда может измерять счастье материальным богатством или популярностью.