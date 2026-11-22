Знаменитый клуб из Рио-де-Жанейро «Фламенго» досрочно завоевал чемпионский титул Бразилии за 2 тура до окончания Серии А. В матче 36-го тура против одного из своих главных преследователей — «Палмейраса» — команда сыграла вничью 1:1, и этого результата хватило для того, чтобы гарантировать себе золотые медали.

Защита чемпионства и исторический 10-й трофей

Таким образом, «Фламенго» успешно защитил чемпионский титул, завоеванный в прошлом сезоне, и в 10-й раз в своей истории стал сильнейшим клубом Бразилии. По этому показателю гранд из Рио-де-Жанейро занимает 2-е место в истории бразильского футбола. Абсолютный рекорд принадлежит клубу «Палмейрас», который становился чемпионом 12 раз.

Чемпионский состав, украшенный европейскими звездами

Большой вклад в успех нынешнего сезона внесли звездные футболисты, пополнившие ряды команды и накопившие огромный опыт в топ-клубах Европы. В настоящее время цвета «Фламенго» защищают следующие известные полузащитники:

Жоржиньо — опытный опорный полузащитник, известный по выступлениям за лондонские «Челси» и «Арсенал»;

Сауль Ньигес — испанский полузащитник, известный по многолетней карьере в мадридском «Атлетико»;

Лукас Пакета — один из ведущих полузащитников национальной сборной Бразилии.

Показатели чемпионского сезона «Фламенго»

Показатели Детали и факты Турнир Чемпионат Бразилии (Серия А) Решающий матч 36-й тур: «Фламенго» 1:1 «Палмейрас» Срок чемпионства За 2 тура до завершения сезона Титулы в истории клуба 10-е чемпионство (2-й сезон подряд) Место в исторической таблице 2-е место (рекорд у «Палмейраса» — 12 титулов) Известные звезды в составе Жоржиньо, Сауль Ньигес, Лукас Пакета

Как вы считаете, способен ли нынешний «Фламенго», собравший таких звезд, как Жоржиньо, Сауль и Лукас Пакета, победить в главном клубном турнире Южной Америки — Кубке Либертадорес?

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