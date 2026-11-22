«Фламенго» досрочно стал чемпионом Бразилии и оформил 10-й титул
Знаменитый клуб из Рио-де-Жанейро «Фламенго» досрочно завоевал чемпионский титул Бразилии за 2 тура до окончания Серии А. В матче 36-го тура против одного из своих главных преследователей — «Палмейраса» — команда сыграла вничью 1:1, и этого результата хватило для того, чтобы гарантировать себе золотые медали.
Защита чемпионства и исторический 10-й трофей
Таким образом, «Фламенго» успешно защитил чемпионский титул, завоеванный в прошлом сезоне, и в 10-й раз в своей истории стал сильнейшим клубом Бразилии. По этому показателю гранд из Рио-де-Жанейро занимает 2-е место в истории бразильского футбола. Абсолютный рекорд принадлежит клубу «Палмейрас», который становился чемпионом 12 раз.
Чемпионский состав, украшенный европейскими звездами
Большой вклад в успех нынешнего сезона внесли звездные футболисты, пополнившие ряды команды и накопившие огромный опыт в топ-клубах Европы. В настоящее время цвета «Фламенго» защищают следующие известные полузащитники:
Жоржиньо — опытный опорный полузащитник, известный по выступлениям за лондонские «Челси» и «Арсенал»;
Сауль Ньигес — испанский полузащитник, известный по многолетней карьере в мадридском «Атлетико»;
Лукас Пакета — один из ведущих полузащитников национальной сборной Бразилии.
Показатели чемпионского сезона «Фламенго»
Показатели
Детали и факты
Турнир
Чемпионат Бразилии (Серия А)
Решающий матч
36-й тур: «Фламенго» 1:1 «Палмейрас»
Срок чемпионства
За 2 тура до завершения сезона
Титулы в истории клуба
10-е чемпионство (2-й сезон подряд)
Место в исторической таблице
2-е место (рекорд у «Палмейраса» — 12 титулов)
Известные звезды в составе
Жоржиньо, Сауль Ньигес, Лукас Пакета
Как вы считаете, способен ли нынешний «Фламенго», собравший таких звезд, как Жоржиньо, Сауль и Лукас Пакета, победить в главном клубном турнире Южной Америки — Кубке Либертадорес?
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