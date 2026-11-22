Гайбулла Турсунов выразил протест заключению Комитета по конкуренции: «Они не досмотрели нашу рекламу до конца» (видео)
Певец Гайбулла Турсунов отреагировал на сообщение Комитета по конкуренции о несоблюдении законодательных требований в рекламе концертов некоторых артистов. По его словам, представители комитета сделали выводы, не досмотрев рекламные баннеры до конца.
Ранее Комитет по конкуренции изучил рекламные объявления концертов ряда артистов, размещенные в Instagram, и сообщил, что в них не была указана форма исполнения — живой звук или фонограмма. В список вошли Лолита, Ани Лорак, Mayot, Николай Фоменко, Иззат Шукуров, группа «Уммон», Райхон Ганиева и Гайбулла Турсунов.
После этого сообщения Гайбулла Турсунов также высказал свое мнение. В интервью изданиям певец подчеркнул, что в рекламе концертов и на мониторах было указано, что выступление будет проходить вживую.
«В нашей рекламе, везде, даже на мониторах написано "живое исполнение". Они проанализировали нашу рекламу, не досмотрев её до конца, и опубликовали сообщение о том, что информация о живом исполнении не была указана.
Если вы были на моем концерте, то видели, что в каждой песне я по возможности подносил микрофон к зрителям. Это тоже доказательство того, что выступление было живым. Не знаю, чья это ошибка. Думаю, если бы тот человек пришел на концерт, он бы пожалел о своих действиях», — сказал певец.
Напомним, Комитет по конкуренции заявил, что в рекламе концертов должна быть четко указана форма исполнения. Гайбулла Турсунов же настаивает на том, что эта информация присутствовала в его рекламных материалах.
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