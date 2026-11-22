Певец Гайбулла Турсунов отреагировал на сообщение Комитета по конкуренции о несоблюдении законодательных требований в рекламе концертов некоторых артистов. По его словам, представители комитета сделали выводы, не досмотрев рекламные баннеры до конца.

Ранее Комитет по конкуренции изучил рекламные объявления концертов ряда артистов, размещенные в Instagram, и сообщил, что в них не была указана форма исполнения — живой звук или фонограмма. В список вошли Лолита, Ани Лорак, Mayot, Николай Фоменко, Иззат Шукуров, группа «Уммон», Райхон Ганиева и Гайбулла Турсунов.

После этого сообщения Гайбулла Турсунов также высказал свое мнение. В интервью изданиям певец подчеркнул, что в рекламе концертов и на мониторах было указано, что выступление будет проходить вживую.