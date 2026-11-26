В социальных сетях распространились новые видеоролики о лошади, которая привлекла внимание общественности. В них была представлена информация о текущем состоянии животного и его новом владельце.

Как выяснилось, отец мальчика по имени Бехруз, который ранее увидел лошадь на рынке и привязался к ней, купил её для своего сына. Блогер показал, что сейчас лошадь содержится в хороших условиях.

По его словам, после публикации предыдущего видео многие люди обращались с предложением выкупить лошадь и вернуть её прежнему владельцу. Блогер выразил им свою благодарность за это.

Также блогер сказал Бехрузу, что лошадь пока находится у него на хранении, и он должен беречь её и хорошо ухаживать за ней до тех пор, пока настоящий владелец не заберёт её обратно.

«Теперь эта лошадь, даст Бог, будет у тебя на попечении. Береги её и хорошо ухаживай», — сказал он мальчику.

Этот случай показал, что внимание в социальных сетях и неравнодушие людей могут стать стимулом для того, чтобы не оставаться в стороне от судьбы живого существа и проявить к нему заботу.