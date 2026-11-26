Однако съемки фильма пока не утверждены окончательно. По словам Ховарда, для проекта есть интересная идея и авторы сценария, но готового сценария пока нет. Режиссер подчеркнул, что готов продолжить работу с Джимом Керри только в том случае, если будет создан достойный и качественный сценарий.

Ведется работа над продолжением знаменитого фильма 2000 года «Гринч — похититель Рождества» («How the Grinch Stole Christmas»). Режиссер картины Рон Ховард, поделившись информацией о новом проекте, сообщил, что рассматривает возможность возобновления сотрудничества с Джимом Керри.

Ожидается, что в новом фильме образ Гринча снова воплотит Джим Керри. Ранее актер рассказывал, что для превращения в зеленого персонажа в первом фильме ему приходилось часами наносить грим и носить специальные контактные линзы, что было очень утомительно. В связи с этим рассматривается возможность облегчения этого процесса с помощью современных технологий. Керри ранее также проявлял интерес к идее использования технологии захвата движения (motion-capture).

Таким образом, возвращение Гринча на большие экраны возможно, но для этого создатели должны сначала договориться о достойном сценарии.