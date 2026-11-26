Саудовская компания начала переговоры о покупке «Манчестер Юнайтед»
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» в ближайшем будущем может сменить владельца. Как сообщает издание Индйкаила Невс, независимая компания, поддерживаемая правительством Саудовской Аравии, ведет переговоры с высокопоставленными лицами о полном выкупе клуба из Манчестера.
Детали переговоров и фактор «Ньюкасла»
Согласно источнику, данная компания, претендующая на «Манчестер Юнайтед», не имеет никакого отношения к Суверенному фонду Саудовской Аравии (ПИФ), который владеет другим представителем Английской Премьер-лиги — «Ньюкасл Юнайтед». Это позволяет обойти ограничения АПЛ, касающиеся владения клубами одним и тем же лицом. На данный момент окончательные результаты переговоров и потенциальная стоимость сделки не разглашаются.
Текущая ситуация вокруг клуба и основные показатели
Показатели
Детали и состояние
Претендент
Независимая компания, поддерживаемая правительством Саудовской Аравии (не связана с ПИФ)
Формат сделки
Переговоры о полном выкупе клуба
Текущее место в АПЛ
19-е место (в зоне вылета)
Статистика сезона
Всего 8 очков за 11 сыгранных матчей
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» крайне неудачно выступает в текущем сезоне Английской Премьер-лиги и после 11 туров с 8 очками занимает 19-ю строчку турнирной таблицы.
Как вы считаете, является ли смена владельца и приход саудовских инвестиций самым верным решением для вывода «Манчестер Юнайтед» из кризиса?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой громкой новостью с фанатами английского футбола!
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