Во время матча пятого тура Лиги чемпионов УЕФА между «Сабахом» и «Барселоной» произошло романтическое событие, привлекшее внимание футбольных болельщиков.

Как сообщает Öлкə.az, молодой человек, пришедший на стадион со своей возлюбленной, подготовил для нее неожиданный сюрприз. Он решил воспользоваться футбольным вечером, чтобы сделать ей предложение руки и сердца.

Когда женщина остановилась, чтобы сфотографироваться, парень неожиданно сделал ей предложение. Реакция женщины, не ожидавшей такого сюрприза, была полна удивления и радости, что также привлекло внимание окружающих.

Видеозаписи этих моментов распространились в социальных сетях и вызвали большой интерес у пользователей. Таким образом, футбольный матч на стадионе стал незабываемым событием для этой пары.