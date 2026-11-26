Известный полиглот Юджи Белеза, владеющий более чем 40 языками, прибыл в Узбекистан (видео)
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- Известный полиглот-блогер Юджи Белеза, знающий более 40 языков, прибыл в Узбекистан.
- Он опубликовал в социальных сетях видео, подтверждающие его нахождение в Ташкенте 25 ноября 2026 года.
- Блогер японского и ирландского происхождения пообщался с местными жителями на узбекском языке и попробовал национальные блюда.
- Юджи Белеза приехал в Ташкент, чтобы попробовать мошкичири, как он и обещал ранее на улицах Японии.
Знаменитый полиглот-блогер Юджи Белеза (Yuji Beleza), способный свободно общаться более чем на 40 языках мира, прибыл в Узбекистан. Блогер, успевший освоить свыше 40 языков к 28 годам, 25 ноября 2026 года опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях первые видео, подтверждающие его нахождение в Ташкенте.
Подробности визита в Ташкент и данное ранее обещание
Первые кадры из Ташкента: На своей странице в Instagram блогер разместил видео с подписью «Очень рад быть в Узбекистане» («So Happy to be in Uzbekistan»). На кадрах видно, как Юджи искренне общается с местными жителями на узбекском языке и пробует национальные блюда.
Обещание, данное на улицах Японии: Примерно за десять дней до этой поездки Юджи встретил на улицах Японии парня из Узбекистана и пообещал, что вскоре посетит Узбекистан и обязательно попробует в Ташкенте мошкичири.
Секрет популярности: Юджи Белеза, имеющий японские и ирландские корни, свободно говорит на английском, японском, русском, немецком и турецком языках. Он также хорошо освоил узбекский язык и может общаться еще на более чем 35 языках.
Основные сведения о полиглоте-блогере
Показатели
Подробности
Имя
Юджи Белеза (Yuji Beleza)
Происхождение
Японское и ирландское
Знание языков
Более 40 языков (включая узбекский, английский, японский, русский, немецкий и турецкий)
Визит в Ташкент
25 ноября 2026 года — общение с местными жителями на узбекском и дегустация национальных блюд
Основной стиль контента
Путешествия по миру и удивление людей внезапным общением с ними на их родном языке
За новыми видео из поездки блогера по Узбекистану можно следить через его официальный YouTube-канал и страницы в социальных сетях.
Как вы считаете, как влияет на туризм Узбекистана то, что известные иностранные блогеры бегло говорят на узбекском языке и знакомят мир с культурой и национальной кухней нашей страны? Сколько иностранных языков знаете вы?
Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этой вдохновляющей новостью с близкими, которые ленятся учить иностранный язык!
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