Знаменитый полиглот-блогер Юджи Белеза (Yuji Beleza), способный свободно общаться более чем на 40 языках мира, прибыл в Узбекистан. Блогер, успевший освоить свыше 40 языков к 28 годам, 25 ноября 2026 года опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях первые видео, подтверждающие его нахождение в Ташкенте.

Подробности визита в Ташкент и данное ранее обещание

Первые кадры из Ташкента: На своей странице в Instagram блогер разместил видео с подписью «Очень рад быть в Узбекистане» («So Happy to be in Uzbekistan»). На кадрах видно, как Юджи искренне общается с местными жителями на узбекском языке и пробует национальные блюда.

Обещание, данное на улицах Японии: Примерно за десять дней до этой поездки Юджи встретил на улицах Японии парня из Узбекистана и пообещал, что вскоре посетит Узбекистан и обязательно попробует в Ташкенте мошкичири .

Секрет популярности: Юджи Белеза, имеющий японские и ирландские корни, свободно говорит на английском, японском, русском, немецком и турецком языках. Он также хорошо освоил узбекский язык и может общаться еще на более чем 35 языках.

Основные сведения о полиглоте-блогере

Показатели Подробности Имя Юджи Белеза (Yuji Beleza) Происхождение Японское и ирландское Знание языков Более 40 языков (включая узбекский, английский, японский, русский, немецкий и турецкий) Визит в Ташкент 25 ноября 2026 года — общение с местными жителями на узбекском и дегустация национальных блюд Основной стиль контента Путешествия по миру и удивление людей внезапным общением с ними на их родном языке

За новыми видео из поездки блогера по Узбекистану можно следить через его официальный YouTube-канал и страницы в социальных сетях.

Как вы считаете, как влияет на туризм Узбекистана то, что известные иностранные блогеры бегло говорят на узбекском языке и знакомят мир с культурой и национальной кухней нашей страны? Сколько иностранных языков знаете вы?

Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этой вдохновляющей новостью с близкими, которые ленятся учить иностранный язык!