Файзуллаев: «Болельщики в Канаде нас приятно удивили»

Игрок сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев поделился искренними впечатлениями о теплом приеме команды болельщиками в Канаде. По его словам, поддержка такого уровня стала для команды неожиданной, но очень приятной.

«Мы очень рады, что нас так встретили в Канаде перед чемпионатом мира. Честно говоря, мы не ожидали, что придет так много наших болельщиков. Это, безусловно, очень приятно», — сказал Файзуллаев.

Футболист подчеркнул, что доверие и поддержка фанатов придают команде дополнительные силы. Он также добавил, что они постараются порадовать болельщиков в предстоящих матчах.

«Перед чемпионатом мира, даст Бог, мы порадуем наших болельщиков в матче, который пройдет в Канаде», — заключил он.

Напомним, что подопечные Фабио Каннаваро 2 июня проведут выездной товарищеский матч против сборной Канады.

Игра против Канады пройдет на стадионе Commonwealth в Эдмонтоне. Матч начнется в 06:00 по ташкентскому времени. Несмотря на раннее время, каждый матч национальной сборной сейчас ожидается в нашей стране с большим интересом.