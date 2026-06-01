Узбекские дзюдоисты завоевали 71 медаль на Открытом Кубке Азии

Величественный Олимпийский городок в нашей столице вновь стал местом проведения грандиозного спортивного праздника. В течение четырех дней на арене единоборств этого комплекса проходил престижный Открытый Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров, посвященный памяти легенды узбекского спорта Учкуна Мурадова. В этом крупном турнире под названием "Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026" на татами продемонстрировали свое мастерство самые талантливые спортсмены нашего континента и мира.

Для поклонников узбекского спорта это был незабываемый турнир, подаривший чувство гордости! Оставайтесь с нами, и мы подробно расскажем вам о полном доминировании наших представителей на татами, о выдающихся тренерах, приведших команды к победе, и о рекордном количестве завоеванных медалей!

1500 талантов на татами Ташкента

Согласно официальному сообщению пресс-службы Федерации дзюдо Узбекистана, в этом крупном континентальном соревновании приняли участие представители более 10 стран мира, около 1500 самых перспективных молодых спортсменов. Напряженные и бескомпромиссные поединки, организованные в двух возрастных категориях, подарили болельщикам незабываемые моменты.

Самое радостное и почетное то, что как среди кадетов, так и среди юниоров представители сборной Узбекистана не оставили шансов соперникам, полностью оккупировав пьедестал!

Триумф двух поколений: 71 медаль осталась в нашей стране!

За этим великим успехом наших сборных стоит неустанный труд квалифицированного тренерского штаба. Представители обеих возрастных категорий завершили турнир на высокой ноте, установив рекордный результат.

Наши победоносные таланты и их показатели на пьедестале почета наглядно отражены в следующей специальной таблице:

Состав сборной и главные тренеры 🥇 Золотые медали 🥈 Серебряные медали 🥉 Бронзовые медали Общий зачет Кадеты

(Главный тренер: Aurelian Chiprian-Flis) 13 9 16 38 медалей Юниорская сборная

(Главный тренер: Iskandar Rasulov) 9 9 15 33 медали Общий результат: 22 18 31 🌟 71 медаль!

Преимущество хозяев: Благодаря великому мужеству наших борцов в обеих категориях, в общей сложности 71 медаль осталась на нашей Родине — в Узбекистане. Этот показатель наглядно доказал мощь узбекской школы дзюдо и то, что растет новое поколение чемпионов, которые в будущем будут защищать честь нашей страны на Олимпийских играх.

Мы от всей души поздравляем всех наших молодых борцов, продемонстрировавших истинное мужество и отвагу на татами Ташкента и ставших абсолютными лидерами в общекомандном зачете, их преданных наставников и весь наш народ с этой великой победой! Пусть такие прекрасные победы будут постоянными в нашей жизни!

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