Узбекские дзюдоисты завоевали 71 медаль на Открытом Кубке Азии
Величественный Олимпийский городок в нашей столице вновь стал местом проведения грандиозного спортивного праздника. В течение четырех дней на арене единоборств этого комплекса проходил престижный Открытый Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров, посвященный памяти легенды узбекского спорта Учкуна Мурадова. В этом крупном турнире под названием "Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026" на татами продемонстрировали свое мастерство самые талантливые спортсмены нашего континента и мира.
Для поклонников узбекского спорта это был незабываемый турнир, подаривший чувство гордости! Оставайтесь с нами, и мы подробно расскажем вам о полном доминировании наших представителей на татами, о выдающихся тренерах, приведших команды к победе, и о рекордном количестве завоеванных медалей!
1500 талантов на татами Ташкента
Согласно официальному сообщению пресс-службы Федерации дзюдо Узбекистана, в этом крупном континентальном соревновании приняли участие представители более 10 стран мира, около 1500 самых перспективных молодых спортсменов. Напряженные и бескомпромиссные поединки, организованные в двух возрастных категориях, подарили болельщикам незабываемые моменты.
Самое радостное и почетное то, что как среди кадетов, так и среди юниоров представители сборной Узбекистана не оставили шансов соперникам, полностью оккупировав пьедестал!
Триумф двух поколений: 71 медаль осталась в нашей стране!
За этим великим успехом наших сборных стоит неустанный труд квалифицированного тренерского штаба. Представители обеих возрастных категорий завершили турнир на высокой ноте, установив рекордный результат.
Наши победоносные таланты и их показатели на пьедестале почета наглядно отражены в следующей специальной таблице:
Состав сборной и главные тренеры
🥇 Золотые медали
🥈 Серебряные медали
🥉 Бронзовые медали
Общий зачет
Кадеты
(Главный тренер: Aurelian Chiprian-Flis)
13
9
16
38 медалей
Юниорская сборная
(Главный тренер: Iskandar Rasulov)
9
9
15
33 медали
Общий результат:
22
18
31
🌟 71 медаль!
Преимущество хозяев: Благодаря великому мужеству наших борцов в обеих категориях, в общей сложности 71 медаль осталась на нашей Родине — в Узбекистане. Этот показатель наглядно доказал мощь узбекской школы дзюдо и то, что растет новое поколение чемпионов, которые в будущем будут защищать честь нашей страны на Олимпийских играх.
Мы от всей души поздравляем всех наших молодых борцов, продемонстрировавших истинное мужество и отвагу на татами Ташкента и ставших абсолютными лидерами в общекомандном зачете, их преданных наставников и весь наш народ с этой великой победой! Пусть такие прекрасные победы будут постоянными в нашей жизни!
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