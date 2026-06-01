Гари Линекер не включил «Арсенал» в число команд с самой зрелищной игрой в Европе

Известный в прошлом футболист и эксперт Гари Линекер поделился своими мыслями о месте «Арсенала» в европейском футболе после поражения от «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Несмотря на то, что команда под руководством Микеля Артеты выиграла титул Английской Премьер-лиги, Линекер считает, что «канониры» все еще отстают от трех гигантов континента в плане чисто эстетического футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В драматичном финале в Будапеште «Арсенал» вышел вперед благодаря голу Кая Хаверца. Однако пенальти, реализованный Усманом Дембеле, и нервная серия одиннадцатиметровых в итоге привели к поражению лондонского клуба. В подкасте «The Rest is Football» Линекер подчеркнул, что «ПСЖ» был более достоин победы благодаря своему атакующему стилю.

«Очевидно, что для "Арсенала" это болезненно, но я думаю, что победила лучшая команда турнира. Как нейтральный болельщик, могу сказать, что "Арсенал" был вынужден играть в такой оборонительный футбол, чтобы обыграть "ПСЖ", но в конечном итоге победил футбол», — сказал легендарный нападающий.

Линекер не ограничился похвалой парижского клуба и назвал три команды, которые на данный момент показывают более привлекательный футбол, чем коллектив Артеты. По его мнению, надежность «Арсенала» в обороне заслуживает похвалы, но они еще не входят в число креативных команд уровня «великолепного футбола».

«Футбол — это зрелище. Мы всегда хотим видеть команды, которые играют позитивно, креативно и обладают лучшими игроками. Думаю, в этом сезоне именно такую игру показали "Пари Сен-Жермен", "Бавария" и "Барселона". "Арсенал" очень организован в защите, но с точки зрения того, как должен играться футбол, победила лучшая команда», — резюмировал Линекер.