Почему Лионель Месси хочет принять участие в Чемпионате мира 2026 года?

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони включил Лионеля Месси в состав на отборочные матчи Чемпионата мира 2026 года, несмотря на то, что игрок еще не полностью восстановил свою физическую форму. Это решение было ожидаемым, так как участие Месси в защите чемпионского титула в составе Albiceleste практически гарантировано. Для 38-летней легенды, испытывающей сейчас проблемы из-за усталости мышц левого бедра в Inter Miami, это стало обычным делом. Об этом сообщает портал Goal.com.

Многие футболисты в этом возрасте уже завершают карьеру. Однако Месси после победы в Катаре покорил все вершины в футбольном мире, закрепив за собой статус «величайшего игрока в истории» (GOAT) и поставив точку во всех спорах. Поэтому многих интересует, какова его цель участия в шестом для него Чемпионате мира.

Большинство игроков не имеют возможности выбирать, когда завершить карьеру — это решают либо тренер, либо травмы. Месси же, подняв Кубок мира над головой, имел шанс уйти на пике. Его детской мечтой было привести свой народ к победе, как Диего Марадона, и он достиг этого на турнире Qatar-2022.

Сейчас Месси настолько спокоен в своем статусе, что чувствует: ему нечего терять на поле. Возможно, он просто хочет продолжать наслаждаться футболом и еще раз подарить радость аргентинскому народу. Его поездка на турнир 2026 года — это не только рекорд, но и пример бесконечной любви живой легенды к игре.