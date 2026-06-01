Роберто Мартинес: Криштиану Роналду может сыграть на чемпионате мира 2030 года

·76·Спорт
Роберто Мартинес: Криштиану Роналду может сыграть на чемпионате мира 2030 года
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес не исключил, что легендарный нападающий Cristiano Ronaldo может принять участие в чемпионате мира 2030 года. Несмотря на то, что звезде, выступающей сейчас за Al-Nassr, на тот момент будет 45 лет, тренер верит, что его невероятная ментальная сила и жажда побед помогут ему дойти до турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По мнению Мартинеса, главное отличие Роналду от других футболистов заключается не в физической форме, а в стремлении к постоянному развитию. Тренер подчеркнул, что многие игроки теряют мотивацию после побед в Лиге чемпионов или получения «Золотого мяча», однако Cristiano Ronaldo хочет покорять новые вершины каждый день.

Чемпионат мира 2030 года планируется провести в Португалии, Испании и Марокко. Хотя некоторые эксперты считают участие 45-летнего игрока маловероятным из-за биологических факторов, Мартинес оптимистично оценивает шансы своего капитана. По его словам, Роналду будет бороться за эту цель до конца.

Также Роберто Мартинес прокомментировал слухи о своем будущем и связи с Real Madrid. На фоне президентских выборов в мадридском клубе его имя упоминалось среди кандидатов. Мартинес ответил на этот вопрос с юмором, подчеркнув, что полностью сосредоточен на работе со сборной Португалии.

Cristiano RonaldoRoberto MartinezПортугалияЧемпионат МираReal Madrid
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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