В преддверии грандиозного футбольного праздника, который с нетерпением ждут болельщики по всему миру, национальная сборная Узбекистана готовит настоящий подарок для своих фанатов. В рамках финального этапа подготовки к Чемпионату мира наши представители сразятся на зеленом газоне с одним из хозяев будущего мундиаля — сборной Канады. Заокеанские гости вызвали на матч в Ташкенте своих самых мастеровитых и сильных игроков. Однако перед этим напряженным противостоянием в стане соперника произошла серьезная и неожиданная потеря.

Стало известно, что звезда мирового футбола не сможет принять участие в матче, который начнется рано утром по ташкентскому времени. Оставайтесь с нами, мы расскажем о проблемах со здоровьем у капитана сборной Канады, мнении главного тренера о предстоящей игре и деталях времени начала этой захватывающей встречи!

Звезда мюнхенской «Баварии» не выйдет на поле

Настоящий лидер и капитан национальной сборной Канады, выступающий за гранд немецкого футбола — мюнхенскую «Баварию» ловкий и быстрый защитник Альфонсо Дэвис пропустит этот товарищеский матч из-за травмы. Эта новость определенно повлияет на планы соперника, так как Дэвис является одной из ключевых фигур в тактике команды.

Наставник соперников подтвердил эту неприятную новость:

Заявление Джесси Марша: «В предстоящем ответственном товарищеском матче нам придется обойтись без мастерства и помощи Альфонсо Дэвиса. Наш талантливый защитник не сможет выйти на поле из-за неприятной травмы мышцы бедра. Дэвис включен в официальную заявку на Чемпионат мира, но на данный момент он еще не успел полностью восстановиться. Несмотря на это, как настоящий капитан, он будет с нами, чтобы поддерживать боевой дух команды».

Утренний накал: Время начала матча

Эта встреча — отличная возможность для наших ребят проверить свои силы и возможности против очень серьезного соперника перед Чемпионатом мира. Время игры потребует от болельщиков проснуться немного раньше.

Самые важные детали предстоящей встречи отражены в следующей таблице:

Участники контрольного матча Состояние главной звезды соперника Точное время начала матча Узбекистан — Канада Альфонсо Дэвис (травмирован, но будет с командой на трибуне). Завтра, в 06:30 по ташкентскому времени.

Да, дорогие болельщики, завтра рано утром нас ждет очень захватывающее и напряженное футбольное ревю. Какую игру покажут наши представители против хозяев мундиаля? Как вы думаете, какая команда победит в этой встрече?

Продолжайте следить вместе с нами за дневником нашей национальной сборной, последними приготовлениями к Чемпионату мира и самыми приятными новостями из мира спорта!