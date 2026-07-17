Цены на жилье снова выросли: какой рынок подорожал быстрее?

В Узбекистане продолжается рост цен на жилую недвижимость. Новые данные показали, что в отдельных сегментах рынка подорожание оказалось значительно выше средних показателей.

Национальное статистическое агентство опубликовало динамику цен на жилье за второй квартал 2026 года.

Насколько подорожало жилье за квартал?

Согласно официальным данным, во II квартале 2026 года в Узбекистане цены на жилую недвижимость выросли на 1,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года общий рост составил 4 процента.

Эти показатели свидетельствуют о сохранении тенденции роста цен на рынке недвижимости страны.

Цены на новые квартиры росли быстрее

За год квартиры подорожали в среднем на 5,5 процента.

Рост по типам рынка зафиксирован следующим образом:

на первичном рынке — 7,1 процента;

на вторичном рынке — 4,2 процента;

на индивидуальные дома — 2 процента.

Таким образом, самый высокий рост цен наблюдался на первичном рынке, где продаются квартиры в новостройках.

Рост в регионах оказался выше, чем в Ташкенте

В городе Ташкенте цены на квартиры за год выросли на 3,9 процента.

В других регионах республики подорожание составило 7 процентов. Следовательно, в отчетном периоде цены на квартиры в областях росли быстрее, чем в столице.

Однако в данных комитета отдельно не указано, в каких именно регионах зафиксирован самый высокий рост.

Цены рассчитываются по новому методу

Начиная со II квартала 2026 года, Национальное статистическое агентство перешло на расчет индексов цен на жилье на основе метода гедонистической регрессии.

В новой методологии учитываются:

общая площадь жилья;

регион расположения;

этаж;

состояние и другие характеристики.

По мнению комитета, этот метод позволяет сравнивать жилье с различными характеристиками и более точно отражать реальную динамику цен на рынке.

Насколько изменились цены на жилье в вашем регионе за последний год? Оставляйте свое мнение в комментариях.