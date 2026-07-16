«Нефтчи» перевернул игру за 3 минуты: драматичная победа в Фергане

·47·Спорт
«Нефтчи» перевернул игру за 3 минуты: драматичная победа в Фергане

Центральный матч 12-го тура Суперлиги Узбекистана выдался по-настоящему драматичным. Лидер чемпионата «Нефтчи» долгое время уступал «Бухаре» на своем поле, но благодаря двум голам, забитым в последние минуты, вырвал волевую победу со счетом 2:1.

Быстрый пенальти поставил хозяев в трудное положение

Встреча на ферганском стадионе «Истиклол» началась для гостей очень удачно. Уже на 8-й минуте матча Хуршид Мухтаров реализовал пенальти, выведя «Бухару» вперед.

После этого «Нефтчи» перехватил инициативу и усилил давление на ворота соперника. Однако бухарцы грамотно оборонялись и сумели удержать преимущество в первом тайме.

Игроки со скамейки запасных изменили ход игры

Главный тренер «Нефтчи» после перерыва пошел на ряд перестановок. Джамшид Искандеров, Фаррух Сайфиев и Ратинио вышли на поле в начале второго тайма, а Стипе Перица был брошен в бой на 74-й минуте для усиления атаки.

Эти замены оказали решающее влияние на исход встречи. К концу матча хозяева еще больше усилили давление на оборону «Бухары».

Два гола за три минуты

На 82-й минуте Стипе Перица поразил ворота соперника и сравнял счет. Спустя всего три минуты Джамшид Искандеров забил второй гол «Нефтчи».

Таким образом, ферганцы за короткий промежуток времени решили исход матча в свою пользу, хотя до 82-й минуты проигрывали.

Событие

Минута

Хуршид Мухтаров забил гол с пенальти

8

Стипе Перица сравнял счет

82

Джамшид Искандеров забил победный гол

85

Итоговый счет

2:1

Лидерство стало еще прочнее

После этой победы «Нефтчи» довел количество очков в 12 матчах до 31 и укрепил свое лидерство в Суперлиге. На счету ферганского клуба на данный момент 10 побед, одна ничья и одно поражение.

«Бухара» с 20 очками осталась на 3-й строчке. Однако после завершения остальных матчей тура положение команды в таблице может измениться.

«Нефтчи» снова проявил характер

Для действующего чемпиона эта победа была важнее, чем просто три очка. Несмотря на пропущенный быстрый гол на своем поле и надежную оборону соперника, команда продолжала бороться до последних минут.

Голы Стипе Перицы и Джамшида Искандерова обеспечили «Нефтчи» очередной драматичный камбэк на пути к чемпионству.

Как вы считаете, сможет ли «Нефтчи» удержать лидерство до конца сезона?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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