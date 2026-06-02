Оценены шансы Узбекистана на выход из группы на ЧМ-2026

По мере приближения первого в истории футбола чемпионата мира с участием 48 команд, ведущие аналитические центры начали публиковать свои прогнозы. В том числе, одно из самых авторитетных статистических изданий футбольного мира Opta с помощью своего суперкомпьютера рассчитало шансы участников предстоящего ЧМ-2026 и представило весьма интересные данные о командах-дебютантах.

Согласно анализу нейросети, национальная сборная Узбекистана, впервые в истории пробившаяся на мировое первенство, может стать главным «сюрпризом» и открытием предстоящего турнира. Суперкомпьютер оценил вероятность выхода наших представителей в плей-офф из группы с сильными соперниками в 41,4 процента .

Отрадно, что этот показатель является одним из самых высоких среди всех новых сборных, впервые участвующих в соревновании. Например, шансы другого представителя Азии, сборной Иордании, близки к показателям наших соотечественников и оцениваются в 40,8 процента .

Напротив, прогнозы для других дебютантов с других континентов, впервые ощущающих атмосферу мундиаля, значительно ниже. В частности, вероятность выхода из группы неуступчивого африканского соперника Кабо-Верде составляет 33,9 процента , а шансы сборной Кюрасао на проход в следующий раунд крайне малы — всего 18,5 процента .

Анализ возможностей: Также, по расчетам «Opta», вероятность того, что Узбекистан выиграет весь турнир и завоюет главный трофей, составляет 0,1 процента . Конечно, это показатель, близкий к реальности, однако аналитики особо отмечают, что ЧМ-2026 будет богат на неожиданные и сенсационные результаты. По мнению международных экспертов, сам факт выхода Узбекистана на данное мировое первенство является беспрецедентным историческим достижением для спорта и футбола страны.

Напомним, что наши представители впервые в истории примут участие в финальной стадии чемпионата мира, осуществив многолетнюю мечту всего узбекского народа. Желаем удачи и побед подопечным Fabio Cannavaro в предстоящем историческом походе!