Aston Martin создала специальный внедорожник Дреаднугхт для игры Калл оф Дутй

·19·Авто
Aston Martin создала специальный внедорожник Дреаднугхт для игры Калл оф Дутй

Британский производитель роскошных автомобилей Aston Martin представил неожиданный проект. Компания показала виртуальный внедорожник в военном стиле под названием Дреаднугхт, разработанный специально для новой части видеоигры Калл оф Дутй. Хотя проект изначально создавался для цифрового мира, на игровой конвенции в Нью-Йорке был представлен его полноразмерный прототип. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Название Дреаднугхт дано в честь революционного британского военного корабля начала КсКс века, что полностью соответствует массивному и функциональному дизайну автомобиля. Длина машины составляет около пяти метров, а ширина — 2,1 метра. Несмотря на то, что по габаритам он немного меньше кроссовера Aston Martin ДБКс, внешне он выглядит гораздо внушительнее и агрессивнее.

Технические возможности и элементы дизайна

По данным издания Autocar, Дреаднугхт (в виртуальном исполнении) оснащен 824-сильным двигателем В12 с двойным турбонаддувом от модели Aston Martin Ванкуиш. Хотя официальные динамические характеристики не раскрываются, огромные шины ДжКБ, подвеска с двойными амортизаторами в стиле ралли «Дакар» и высокий дорожный просвет позволяют этому автомобилю передвигаться по любому рельефу со скоростью суперкара.

В дизайне автомобиля прослеживаются отсылки к другим известным моделям бренда. Например, выхлопная система с четырьмя патрубками напоминает модель Валхалла, задняя часть — Валур, а стоп-сигналы — суперкар Валкйрие. Кузов машины окрашен в цвет Чилтерн Грин, который является визитной карточкой бренда с 1994 года.

В соответствии с военным назначением внедорожника, он оснащен двухместным салоном, однако может перевозить дополнительных бойцов с помощью специальных внешних поручней. Также он оборудован панелью светодиодного освещения и двумя буксировочными крюками. Внутри функциональность преобладает над роскошью: на большом экране, помимо скорости и направления, отображается статистика уничтожения противников в игре.

Вероятность производства в реальной жизни

Интересно, что при создании этого проекта инженеры Aston Martin, будучи свободными от юридических ограничений, проектировали его с учетом принципов реальной инженерии. Эксперты полагают, что если кто-то из богатых коллекционеров проявит интерес, подразделение компании по спецзаказам сможет создать реальную и пригодную для вождения версию этой модели.

Подобная практика для Aston Martin не в новинку. В 2020 году компания представила суперкар Виктор, выпущенный в единственном экземпляре по аналогичной схеме. Несмотря на то, что на панели управления Дреаднугхт есть игровые кнопки, такие как активация пуленепробиваемого щита или вызов авиаудара, его общая конструкция может послужить источником вдохновения для будущих экстремальных моделей бренда.

Aston MartinDreadnoughtV12Call Of DutyАвто
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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