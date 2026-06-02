«Реал» испытывает трудности с назначением Моуринью на пост главного тренера

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«Реал» испытывает трудности с назначением Моуринью на пост главного тренера
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На трансферном рынке европейского футбола продолжается неожиданное и захватывающее развитие событий. Мадридский «Реал» предпринял попытку вернуть на пост главного тренера своего бывшего наставника, известного и опытного специалиста Жозе Моуринью. Однако, согласно последним данным авторитетного издания The Athletic , «королевский клуб» столкнулся с серьезным финансовым препятствием при осуществлении этого перехода.

Дело в том, что по первоначальным договоренностям в контракте португальского специалиста с его нынешним клубом — «Бенфикой» — был прописан пункт о сумме отступных в размере 6 миллионов евро. Мадридцы планировали вернуть «Короля камбэков» именно за эту сумму.

Однако руководство «Реала» неожиданно допустило серьезную ошибку. Данный льготный пункт в контракте действовал лишь в течение 10 рабочих дней после завершения сезона, и мадридцы упустили этот короткий срок. Теперь «сливочным», чтобы забрать Жозе из Лиссабона, придется заплатить на 9 миллионов евро больше, то есть в общей сложности 15 миллионов евро в качестве отступных.

Внутренняя ситуация и выборы: На данный момент в мадридском клубе ожидаются большие перемены не только в вопросе тренерского штаба, но и в системе управления. Напомним, что 7 июня состоятся официальные выборы президента ФК «Реал Мадрид». За этот ответственный пост поборются два сильных кандидата — амбициозный предприниматель Энрике Рикельме и нынешний легендарный глава клуба Флорентино Перес. Всем болельщикам крайне интересно, как такая финансовая проблема вокруг трансфера тренера повлияет на планы кандидатов перед предстоящими выборами.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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