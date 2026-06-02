Томас Тухель и Гарри Кейн: Цель Англии — чемпионство мира

Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля прибыла в штат Флорида для подготовки к предстоящему чемпионату мира. Капитан команды Гарри Кейн полностью поддержал идеи тренера, подчеркнув, что главная цель «трех львов» — наконец завоевать главный трофей. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Состав из 26 футболистов, выбранный Тухелем, начал тренировки по адаптации к жаркому климату в городе Уэст-Палм-Бич. Свой первый матч Англия проведет 17 июня против Хорватии. Звездам, участвовавшим в финале Лиги чемпионов в Будапеште в субботу, таким как Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke и Eberechi Eze, был предоставлен дополнительный отдых.

Нападающий Marcus Rashford, выступающий на правах аренды за «Барселону», уже присоединился к товарищам по команде в Майами. Гарри Кейн после поражений в двух предыдущих финалах чемпионатов Европы верит, что на этот раз победа будет достигнута благодаря командному единству. По его словам, пришло время отбросить клубную конкуренцию и объединиться ради единой цели.

В документальном фильме «Building The Dream» показана первая встреча Томаса Тухеля с игроками. В ней немецкий специалист открыто заявил о своей цели: «Всем ясно, зачем мы здесь. Мы хотим стать чемпионами мира и добавить вторую звезду на нашу форму. Очень важно говорить об этом открыто».

Тухель подчеркнул, что одного таланта недостаточно для победы, и что на международных турнирах решающее значение имеют командный дух и чувство «братства». По его мнению, разница между четвертьфиналом и финалом заключается не в тактике, а в готовности игроков выкладываться друг за друга на поле.