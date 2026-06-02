Арсенал интересуется Морганом Роджерсом, но Хулиан Альварес остается главной целью

После успешного сезона в Английской Премьер-лиге «Арсенал» начал планировать будущее. Одной из главных трансферных целей команды называют нападающего «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Универсальность 23-летнего футболиста, в частности его способность играть на левом фланге и на различных позициях в атаке, рассматривается Микелем Артетой как важное преимущество. По имеющимся данным, сам игрок готов перебраться на стадион «Эмирейтс» этим летом. Об этом сообщает Goal.com.

Несмотря на интерес к Роджерсу, звезда «Атлетико Мадрид» Хулиан Альварес остается трансфером мечты для «канониров». Однако в борьбе за аргентинского форварда также участвует «Барселона», а его трансферная стоимость, как ожидается, превысит 120 миллионов фунтов стерлингов. Это потребует от лондонского клуба значительных финансовых ресурсов.

Учитывая, что в прошлом сезоне «Арсенал» потратил на трансферы около 250 миллионов фунтов, в текущее окно клуб должен осторожно распоряжаться бюджетом. Для осуществления новых покупок ряд футболистов может быть выставлен на продажу. Будущее таких игроков, как Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард, остается под вопросом. Также сообщается, что воспитанник клубной академии Итан Нванери может быть продан для получения финансовой выгоды.

Процесс обновления состава не ограничится только линией атаки. Бен Уайт, Фабиу Виейра и Рис Нельсон также включены в список тех, кто может покинуть команду. Защитник Якуб Кивёр уже завершил переход в «Порту». В то же время, нацеливаясь на долгосрочную перспективу, клуб следит за такими талантливыми молодыми игроками, как Эли Жуниор Крупи и Жереми Монга.