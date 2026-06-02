Арсенал интересуется Морганом Роджерсом, но Хулиан Альварес остается главной целью

·48·Спорт
Арсенал интересуется Морганом Роджерсом, но Хулиан Альварес остается главной целью
Аудиоверсия

После успешного сезона в Английской Премьер-лиге «Арсенал» начал планировать будущее. Одной из главных трансферных целей команды называют нападающего «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Универсальность 23-летнего футболиста, в частности его способность играть на левом фланге и на различных позициях в атаке, рассматривается Микелем Артетой как важное преимущество. По имеющимся данным, сам игрок готов перебраться на стадион «Эмирейтс» этим летом. Об этом сообщает Goal.com.

Несмотря на интерес к Роджерсу, звезда «Атлетико Мадрид» Хулиан Альварес остается трансфером мечты для «канониров». Однако в борьбе за аргентинского форварда также участвует «Барселона», а его трансферная стоимость, как ожидается, превысит 120 миллионов фунтов стерлингов. Это потребует от лондонского клуба значительных финансовых ресурсов.

Учитывая, что в прошлом сезоне «Арсенал» потратил на трансферы около 250 миллионов фунтов, в текущее окно клуб должен осторожно распоряжаться бюджетом. Для осуществления новых покупок ряд футболистов может быть выставлен на продажу. Будущее таких игроков, как Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард, остается под вопросом. Также сообщается, что воспитанник клубной академии Итан Нванери может быть продан для получения финансовой выгоды.

Процесс обновления состава не ограничится только линией атаки. Бен Уайт, Фабиу Виейра и Рис Нельсон также включены в список тех, кто может покинуть команду. Защитник Якуб Кивёр уже завершил переход в «Порту». В то же время, нацеливаясь на долгосрочную перспективу, клуб следит за такими талантливыми молодыми игроками, как Эли Жуниор Крупи и Жереми Монга.

ArsenalТрансферыХулиан АльваресМорган РоджерсАнглийская Премьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евроСегодня, 11:26Челси установил цену на Марка Кукурелью: Реал Мадрид и Барселона в гонкеСегодня, 10:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»