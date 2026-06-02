Мейсон Гринвуд может сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Мейсон Гринвуд может неожиданно вернуться в самый престижный клубный турнир Европы. Оба кандидата на пост президента турецкого «Фенербахче» сделали трансфер бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» своей главной целью. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

24-летний футболист в настоящее время защищает цвета французского «Марселя», однако вероятность его переезда в Турцию летом оценивается как высокая. По данным BBC, действующий президент «Фенербахче» Хакан Сафи и бывший глава клуба Азиз Йылдырым обещают трансфер Гринвуда, чтобы победить на выборах в воскресенье.

В прошлом сезоне Мейсон Гринвуд забил 16 голов в Лиге 1, заняв второе место в гонке бомбардиров. Несмотря на это, спортивный директор «Марселя» Грегори Лоренци подтвердил, что клуб готов рассмотреть предложения по игроку. В случае осуществления этого трансфера «Манчестер Юнайтед» получит значительный процент от продажи согласно специальному пункту в контракте.

В прошлом сезоне «Фенербахче» занял второе место в турецкой Суперлиге и получил путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Марсель» же довольствовался пятым местом и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. По этой причине вариант со стамбульским клубом является для Гринвуда отличной возможностью продолжить карьеру на высоком уровне.