Стал известен окончательный состав сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Исторические моменты, которых все узбекские футбольные болельщики ждали долгие годы, становятся всё ближе! Сегодня, 2 июня, Международная федерация футбола (FIFA) официально объявит окончательные заявки национальных сборных, участвующих в Чемпионате мира.
Ассоциация футбола Узбекистана (UFA) еще вчера, 1 июня, успела представить в FIFA окончательный список из 26 футболистов, которые будут защищать честь нашей страны на мундиале. Популярный портал «Wikipedia» преждевременно опубликовал окончательный список наших представителей, отобранных для этого исторического турнира.
Болезненная четверка, оставшаяся вне состава
Стали известны имена четырех наших соотечественников, которые попали в первоначальный расширенный список из 30 человек главного тренера Фабио Каннаваро и отправились за океан — в США, но не смогли войти в окончательную заявку из 26 счастливчиков. Игроки, вынужденные вернуться на родину: нападающий Sherzod Temirov, а также полузащитники Jasur Jaloliddinov, Ruslanbek Jiyanov и Umarali Rahmonaliyev.
Ниже вы можете ознакомиться с полным списком из 26 узбекских игроков, которые выйдут на зеленые поля Чемпионата мира, чтобы прославить нашу страну:
Официальная заявка нашей национальной сборной:
Вратари:
O‘tkir Yusupov («Navbahor»)
Botirali Ergashev («Neftchi»)
Abduvohid Ne’matov («Nasaf»)
Защитники:
Avazbek O‘lmasaliyev (OKMK)
Jahongir O‘rozov («Dinamo»)
Rustam Ashurmatov («Istiqlol», Иран)
Umar Eshmurodov («Nasaf»)
Abduqodir Husanov («Manchester Siti», Англия)
Abdulla Abdullayev («Dibba», ОАЭ)
Farruh Sayfiyev («Neftchi»)
Hojiakbar Alijonov («Paxtakor»)
Sherzod Nasrullayev («Paxtakor»)
Behruz Karimov («Surxon»)
Полузащитники:
Sherzod Esanov («Buxoro»)
Odil Hamrobekov («Traktor», Иран)
Akmal Mozgovoy («Paxtakor»)
Otabek Shukurov («Baniyas», ОАЭ)
Jamshid Iskanderov («Neftchi»)
Aziz G‘aniyev («Al Batayeh», ОАЭ)
Нападающие:
Abbos Fayzullayev («Istanbul Bashakshehir», Турция)
Jaloliddin Masharipov («Istiqlol», Иран)
Doston Hamdamov («Paxtakor»)
Oston O‘runov («Persepolis», Иран)
Aziz Amonov («Dinamo»)
Igor Sergeyev («Persepolis», Иран)
Eldor Shomurodov («Istanbul Bashakshehir», Турция)
Призыв болельщиков: Желаем «Белым волкам» под руководством Фабио Каннаваро огромных успехов и исторических побед в матчах нашего первого Чемпионата мира. Вперед, Узбекистан!
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