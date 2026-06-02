«Челси» под ударом: Марк Кукурелья хочет покинуть команду

·53·Спорт
«Челси» под ударом: Марк Кукурелья хочет покинуть команду
Аудиоверсия

«Челси» может столкнуться с серьезными проблемами на трансферном рынке. Согласно последним сообщениям, Марк Кукурелья готов покинуть «Стэмфорд Бридж». После уверенной игры защитника сборной Испании и его яркого выступления на Евро-2024 его авторитет значительно вырос. Об этом сообщает Goal.com .

«Барселона» и «Реал Мадрид» внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста. Несмотря на трудное начало карьеры на западе Лондона, в последнее время Кукурелья стал одним из самых стабильных игроков в составе «Челси». Как пишет The Athletic, защитник не против уйти этим летом.

«Барселона» рассматривает возможность возвращения воспитанника своей академии «Ла Масия». Каталонцы считают его достойным кандидатом, способным составить конкуренцию Алехандро Бальде. «Реал Мадрид» же проявляет интерес к универсальности и напористости Кукурельи как к альтернативному варианту для усиления линии обороны.

Футболист, подвергавшийся критике после трансфера из «Брайтона», своим трудолюбием завоевал любовь болельщиков. Ожидалось, что его техническое мастерство и умение работать с мячом отлично впишутся в систему нового главного тренера Хаби Алонсо.

Пока руководство «Челси» считает защитника важной частью команды, однако предложения от испанских грандов могут полностью изменить ситуацию.

ЧелсиМарк КукурельяПремьер-лигаБарселонаРеал Мадрид
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Футболисты сборной Узбекистана выразили искреннюю благодарность Канаде (фото)Сегодня, 13:09Десять самых дорогих футболистов английской Премьер-лигиСегодня, 12:53Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»