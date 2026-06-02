«Челси» под ударом: Марк Кукурелья хочет покинуть команду

«Челси» может столкнуться с серьезными проблемами на трансферном рынке. Согласно последним сообщениям, Марк Кукурелья готов покинуть «Стэмфорд Бридж». После уверенной игры защитника сборной Испании и его яркого выступления на Евро-2024 его авторитет значительно вырос. Об этом сообщает Goal.com .

«Барселона» и «Реал Мадрид» внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста. Несмотря на трудное начало карьеры на западе Лондона, в последнее время Кукурелья стал одним из самых стабильных игроков в составе «Челси». Как пишет The Athletic, защитник не против уйти этим летом.

«Барселона» рассматривает возможность возвращения воспитанника своей академии «Ла Масия». Каталонцы считают его достойным кандидатом, способным составить конкуренцию Алехандро Бальде. «Реал Мадрид» же проявляет интерес к универсальности и напористости Кукурельи как к альтернативному варианту для усиления линии обороны.

Футболист, подвергавшийся критике после трансфера из «Брайтона», своим трудолюбием завоевал любовь болельщиков. Ожидалось, что его техническое мастерство и умение работать с мячом отлично впишутся в систему нового главного тренера Хаби Алонсо.

Пока руководство «Челси» считает защитника важной частью команды, однако предложения от испанских грандов могут полностью изменить ситуацию.