Бенфика планирует заменить Моуринью тренером из Премьер-лиги

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва близок к тому, чтобы покинуть лондонский клуб и возглавить лиссабонскую «Бенфику». Португальский специалист рассматривается как основной кандидат на замену Жозе Моуринью. Руководство «Бенфики» предприняло серьезную попытку переманить специалиста из Английской Премьер-лиги перед началом нового сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Как передает The Telegraph, 48-летний тренер с высокой долей вероятности завершит свою пятилетнюю работу в Западном Лондоне и вернется на родину. «Бенфика» предложила бывшему наставнику «Эвертона» и «Уотфорда» зарплату более 4 миллионов фунтов стерлингов в год. Поскольку действующий контракт Марку Силвы истекает в следующем месяце, лиссабонский гранд может заполучить его без выплаты крупной компенсации.

После победы над «Ньюкасл Юнайтед» Марку Силва признался, что еще не принял окончательного решения о своем будущем. «Честно говоря, я не знаю, решу ли я что-то конкретное или нет. Мы еще поговорим с клубом, и после этого примем совместное решение», — отметил тренер. Его уход может стать серьезной потерей для «Фулхэма», так как под его руководством команда добилась высоких результатов.

Вакансия на «Эштадиу да Луш» возникла после ухода легендарного Жозе Моуринью. Опытный специалист готовится во второй раз в своей яркой карьере вернуться в мадридский «Реал». Эти перестановки являются частью общей тенденции в Английской Премьер-лиге, связанной с уходом таких тренеров, как Пеп Гвардиола, Арне Слот и Оливер Гласнер.

Теперь руководство «Фулхэма» начало поиски достойной замены Марку Силве. В клубе понимают, что найти преемника тренеру, набравшему рекордные 54 очка, будет непросто. В настоящее время наставник «Ипсвич Таун» Киран Маккенна рассматривается как один из главных кандидатов.