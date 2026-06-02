Реал Мадрид выиграл борьбу у Баварии и Челси за звезду Премьер-лиги

Реал Мадрид находится на пороге крупного трансфера с целью укрепления линии обороны. Ибраима Конате, покинувший Ливерпуль, продолжит карьеру в столице Испании. Согласно сообщениям издания AS, после победы Флорентино Переса на президентских выборах центральный защитник подпишет с мадридским клубом четырехлетний контракт. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

27-летний французский защитник после прощания с Ливерпулем обратился к болельщикам в социальных сетях, выразив сожаление по поводу того, что покидает команду таким образом. По его словам, переговоры о продлении контракта с клубом неожиданно сорвались. Несмотря на то, что в апреле стороны были близки к соглашению, в итоге вопрос трансфера вышел на первый план.

В борьбе за Ибраима Конате Реал Мадрид опередил не только Баварию, но и Челси, Пари Сен-Жермен, а также саудовский клуб Аль-Иттихад. Защитник перешел в Ливерпуль из РБ Лейпциг в 2021 году за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Конате провел 51 матч во всех турнирах и забил 2 гола. Хотя Ливерпуль завершил сезон на пятом месте и получил путевку в Лигу чемпионов, руководство решило расстаться с тренером Арне Слотом.