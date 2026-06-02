Исторический Мундиаль: ФИФА официально объявила финальные составы на ЧМ-2026

В то время как внимание мира приковано к зеленым полям Северной Америки, Международная федерация футбола (ФИФА) представила новость, которую с нетерпением ждали миллионы поклонников игры. Организация официально утвердила финальные заявки сборных, которые примут участие в Чемпионате мира 2026 года.

Этот Мундиаль войдет в историю не только своим масштабом, но и открытием новой страницы в футболе. Согласно заявлению ФИФА, в общей сложности 1248 футболистов из 48 национальных сборных будут бороться за главный трофей планеты. Эти цифры свидетельствуют о беспрецедентном разнообразии и глобальном охвате, каких еще не знала история футбола.

Узбекистан на исторической арене!

Для узбекского спорта и всех наших болельщиков значение этого турнира неоценимо. Ведь в этом престижнейшем соревновании Национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории выйдет на поле! Расширение формата воплотило в жизнь мечту миллионов людей, таких как мы. Наряду с нами, в качестве дебютантов в список вошли сборные Кабо-Верде, Кюрасао и Иордании.

Самая захватывающая часть статьи заключается в том, что мировой футбол сегодня особо отмечает наших молодых звезд. Например, наряду с французом Уорреном Заиром-Эмери и марокканцем Билалом Эль-Ханнусом, «золотой мальчик» узбекского футбола Абдукодир Хусанов также вошел в официальное заявление ФИФА как один из самых ожидаемых представителей нового поколения на ЧМ-2026. Сейчас мечты всего узбекского народа лежат на плечах этих парней.

Опыт и молодость: когда говорят цифры

Заявки на ЧМ-2026 оказались богаты на интересную статистику:

Шестой рейс: Живые легенды Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия) и знаменитый мексиканский голкипер Гильермо Очоа в своей карьере на историческом 6-м Чемпионате мира выйдут на поле.

Преемственность и обновление: Если 357 футболистов на турнире уже дышали воздухом Мундиаля, то для остальных 891 игрока это дебют. Также в составах есть 22 футболиста, которые уже имели счастье стать чемпионами мира.

Возрастные ограничения: Самым возрастным представителем турнира стал шотландский вратарь Крейг Гордон (43 года и 162 дня), а самым молодым талантом — мексиканец Хильберто Мора (17 лет и 240 дней). В общей сложности зарегистрировано 22 игрока младше 20 лет и 7 «ветеранов» старше 40 лет.

Глобальные клубы и тренерский рекорд

География современного футбола настолько широка, что участники ЧМ-2026 защищают честь 449 различных клубов из 71 страны планеты. Эти команды распределены по континентам следующим образом:

Конфедерация Количество стран УЕФА (Европа) 35 стран АФК (Азия) 14 стран КОНМЕБОЛ (Юж. Америка) 8 стран КОНКАКАФ (Сев. Америка) 7 стран КАФ (Африка) 6 стран ОФК (Океания) 1 страна

Интересно, что стили формирования составов также различаются. Например, 25 из 26 футболистов сборных Катара и Саудовской Аравии выступают в своих местных лигах. В полной противоположности этому, сборные Кабо-Верде, ДР Конго, Кот-д'Ивуара, Кюрасао, Сенегала и Уругвая состоят исключительно из легионеров (выступающих за рубежом).

Король тренеров: Среди тренеров также зафиксирован исторический результат. Наставник сборной Ганы Карлуш Кейруш приезжает на свой пятый подряд Чемпионат мира (до этого участвовал с Португалией в 2010 году, с Ираном в 2014, 2018, 2022 годах). Он стал вторым специалистом в мире после легендарного Боры Милутиновича, достигшим такого результата.

На этом грандиозном празднике, который примут Канада, Мексика и США, состоится 104 матча. Желаем нашей национальной сборной огромных побед и удачи на этом волшебном турнире, открывающем новую эру в истории футбола нашей страны. Вперед, Узбекистан!