Исторический Мундиаль: ФИФА официально объявила финальные составы на ЧМ-2026
В то время как внимание мира приковано к зеленым полям Северной Америки, Международная федерация футбола (ФИФА) представила новость, которую с нетерпением ждали миллионы поклонников игры. Организация официально утвердила финальные заявки сборных, которые примут участие в Чемпионате мира 2026 года.
Этот Мундиаль войдет в историю не только своим масштабом, но и открытием новой страницы в футболе. Согласно заявлению ФИФА, в общей сложности 1248 футболистов из 48 национальных сборных будут бороться за главный трофей планеты. Эти цифры свидетельствуют о беспрецедентном разнообразии и глобальном охвате, каких еще не знала история футбола.
Узбекистан на исторической арене!
Для узбекского спорта и всех наших болельщиков значение этого турнира неоценимо. Ведь в этом престижнейшем соревновании Национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории выйдет на поле! Расширение формата воплотило в жизнь мечту миллионов людей, таких как мы. Наряду с нами, в качестве дебютантов в список вошли сборные Кабо-Верде, Кюрасао и Иордании.
Самая захватывающая часть статьи заключается в том, что мировой футбол сегодня особо отмечает наших молодых звезд. Например, наряду с французом Уорреном Заиром-Эмери и марокканцем Билалом Эль-Ханнусом, «золотой мальчик» узбекского футбола Абдукодир Хусанов также вошел в официальное заявление ФИФА как один из самых ожидаемых представителей нового поколения на ЧМ-2026. Сейчас мечты всего узбекского народа лежат на плечах этих парней.
Опыт и молодость: когда говорят цифры
Заявки на ЧМ-2026 оказались богаты на интересную статистику:
Шестой рейс: Живые легенды Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия) и знаменитый мексиканский голкипер Гильермо Очоа в своей карьере на историческом 6-м Чемпионате мира выйдут на поле.
Преемственность и обновление: Если 357 футболистов на турнире уже дышали воздухом Мундиаля, то для остальных 891 игрока это дебют. Также в составах есть 22 футболиста, которые уже имели счастье стать чемпионами мира.
Возрастные ограничения: Самым возрастным представителем турнира стал шотландский вратарь Крейг Гордон (43 года и 162 дня), а самым молодым талантом — мексиканец Хильберто Мора (17 лет и 240 дней). В общей сложности зарегистрировано 22 игрока младше 20 лет и 7 «ветеранов» старше 40 лет.
Глобальные клубы и тренерский рекорд
География современного футбола настолько широка, что участники ЧМ-2026 защищают честь 449 различных клубов из 71 страны планеты. Эти команды распределены по континентам следующим образом:
Конфедерация
Количество стран
УЕФА (Европа)
35 стран
АФК (Азия)
14 стран
КОНМЕБОЛ (Юж. Америка)
8 стран
КОНКАКАФ (Сев. Америка)
7 стран
КАФ (Африка)
6 стран
ОФК (Океания)
1 страна
Интересно, что стили формирования составов также различаются. Например, 25 из 26 футболистов сборных Катара и Саудовской Аравии выступают в своих местных лигах. В полной противоположности этому, сборные Кабо-Верде, ДР Конго, Кот-д'Ивуара, Кюрасао, Сенегала и Уругвая состоят исключительно из легионеров (выступающих за рубежом).
Король тренеров: Среди тренеров также зафиксирован исторический результат. Наставник сборной Ганы Карлуш Кейруш приезжает на свой пятый подряд Чемпионат мира (до этого участвовал с Португалией в 2010 году, с Ираном в 2014, 2018, 2022 годах). Он стал вторым специалистом в мире после легендарного Боры Милутиновича, достигшим такого результата.
На этом грандиозном празднике, который примут Канада, Мексика и США, состоится 104 матча. Желаем нашей национальной сборной огромных побед и удачи на этом волшебном турнире, открывающем новую эру в истории футбола нашей страны. Вперед, Узбекистан!
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