Рикарду: Криштиану Роналду по-прежнему остается голевой машиной

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Рикарду: Криштиану Роналду по-прежнему остается голевой машиной
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Бывший вратарь и нынешний тренер сборной Португалии Рикарду поделился мнением о легендарном нападающем Криштиану Роналду. По его словам, хотя 41-летняя звезда немного потеряла в максимальной скорости, уровень его опасности и голевое чутье остаются на высочайшем уровне. Об этом сообщает Goal.com .

Рикарду играл вместе с Криштиану Роналду на чемпионате мира 2006 года, а сейчас работает тренером вратарей в национальной сборной. Он особо отметил трансформацию форварда из молодого вингера в центрального нападающего. «Скорость может быть уже не 200 км/ч, как раньше, а, скажем, 195 км/ч», — пошутил тренер.

По словам бывшего голкипера, страсть и трудолюбие пятикратного обладателя «Золотого мяча» сохранились на уровне двадцатилетней давности. Его физическая, техническая и ментальная готовность обеспечивают то, что Криштиану Роналду остается главной угрозой для соперников. Рикарду назвал его «неповторимой личностью».

Рикарду, ныне работающий в тренерском штабе, рассказал о теплых отношениях с бывшим одноклубником. По его словам, Криштиану Роналду проявляет большую требовательность к тренировкам, отдыху и питанию, чем кто-либо другой. Именно это помогает ему долгое время оставаться на высоком уровне.

Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса готовится к очередным крупным турнирам. Криштиану Роналду продолжает стремиться к своей главной мечте — победе на чемпионате мира. Ожидается, что на групповом этапе команда сыграет против таких соперников, как ДР Конго, Узбекистан и Колумбия.

Криштиану РоналдуПортугалияФутболЧемпионат МираТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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