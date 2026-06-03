Тухель вызвал четырех молодых талантов на сбор сборной Англии

·79·Спорт
Тухель вызвал четырех молодых талантов на сбор сборной Англии
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По мере приближения официального старта чемпионата мира подготовка команд-участниц выходит на самый интенсивный этап. В этот ответственный период главный тренер сборной Англии Томас Тухель сделал неожиданный, но крайне полезный шаг, направленный на создание фундамента будущего и внесение новой динамики в тренировки основного состава. Опытный немецкий специалист перед предстоящим мундиалем отправил специальные приглашения четырем самым ярким и перспективным молодым футболистам страны.

Согласно этому решению, молодые звезды, считающиеся будущим английского футбола, Алекс Скотт, Джошуа Кинг, Рио Нгумоа и Итан Нванери будут полноценно привлечены к финальным тренировкам и сборам национальной команды перед ЧМ-2026.

Уникальная возможность и особое условие для будущих звезд

Самое интересное здесь то, что тренерский штаб поставил перед этими молодыми талантами одно специфическое условие. Эти четверо футболистов не смогут выйти на поле в официальных матчах чемпионата мира и не попадут в заявку на турнир.

Однако они будут находиться в одном строю с главными звездами «трех львов», помогая поддерживать высокий уровень тренировочного процесса, и проведут весь сбор вместе с основной командой. Несомненно, для этих молодых парней это станет бесценной школой мастерства и возможностью перенять опыт у звезд мирового уровня.

Соперники Англии по группе и итоги прошлого турнира

Кроме того, английские болельщики с большим волнением ждут выступлений команды на предстоящем турнире. По результатам жеребьевки сборная Англии на групповом этапе чемпионата мира поборется за путевку в следующий раунд против весьма серьезных и неудобных соперников — Хорватии, Ганы и Панамы.

Напомним, что на последнем мировом первенстве, прошедшем на полях Катара, англичане успешно дошли до стадии четвертьфинала. Однако на этом этапе они уступили мощной сборной Франции, ставшей впоследствии финалистом турнира, и были вынуждены покинуть соревнования досрочно.

Желаем обновленной сборной Англии под руководством Томаса Тухеля, усиленной молодыми силами, красивой игры в предстоящих матчах мундиаля. Продолжайте следить за оперативными футбольными новостями и дневником ЧМ на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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