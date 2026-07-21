Гвардиола отказал Италии? Шансы на назначение снизились

·60·Спорт
Гвардиола отказал Италии? Шансы на назначение снизились

Федерация футбола Италии планировала вывести «Скуадру адзурру» из кризиса, пригласив Пепа Гвардиолу на пост главного тренера национальной сборной. Однако после переговоров в Барселоне сообщается, что вероятность принятия предложения испанским специалистом значительно снизилась.

По данным Ла Gazzetta делло Sport, Гвардиола пока не спешит возвращаться к тренерской деятельности. Его главная цель — на некоторое время отстраниться от рабочего давления и проводить больше времени с семьей.

Мальдини встретился с Гвардиолой в Барселоне

Технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини в конце прошлой недели посетил Барселону, где провел личные переговоры с Гвардиолой.

На встрече обсуждалась возможность назначения испанского специалиста преемником Дженнаро Гаттузо и перестройки сборной Италии на основе долгосрочного проекта.

Представители федерации возлагали большие надежды на философию игры Гвардиолы, его умение работать с молодыми футболистами и способность кардинально изменить стиль команды.

Встреча не изменила его решения

Согласно источнику, план, представленный Мальдини, возможно, и вызвал интерес у Гвардиолы, но не изменил его текущую позицию.

«Манчестер Сити» после ухода из клуба специалист выразил желание на некоторое время остаться вне футбола. Прежде чем возглавить новый клуб или национальную сборную, он хочет отдохнуть, провести время с семьей и избавиться от постоянного давления.

По этой причине, насколько бы серьезным ни было предложение итальянской стороны, маловероятно, что Гвардиола даст согласие в ближайшее время.

Кризис в Италии углубляется

Сборная Италии не смогла квалифицироваться на три чемпионата мира подряд — 2018, 2022 и 2026 годов.

Такой результат стал серьезным ударом для футбола страны, четырежды становившейся чемпионом мира. Федерация считает необходимым не просто сменить тренера, а перестроить систему национальной сборной.

В рамках нового проекта поставлены цели по омоложению состава, внедрению современного игрового стиля и превращению Италии вновь в одного из главных претендентов на победу в крупных турнирах.

Вариант с Гвардиолой не закрыт окончательно

Издание не исключает, что мнение Гвардиолы может измениться позже. Однако в текущей ситуации вероятность того, что он согласится возглавить сборную Италии, оценивается как очень низкая.

Поэтому федерации придется рассмотреть и другие кандидатуры. Вариант с Гвардиолой остается желанным решением, но Италия не может терять время — процесс восстановления команды необходимо начать в ближайшее время.

Пеп ГвардиолаСборная ИталииПаоло МальдиниФутболПремьер-лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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