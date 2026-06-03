«Реал Мадрид» и Адидас представили эксклюзивную форму на новый сезон

·168·Спорт
«Реал Мадрид» и Адидас представили эксклюзивную форму на новый сезон
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Одна из самых популярных команд мирового футбола «Реал Мадрид» и гигант спортивной индустрии Адидас объявили долгожданную новость для миллионов болельщиков. Они официально представили новый комплект домашней формы, специально разработанный для предстоящего футбольного сезона 2026/27.

Согласно заявлению пресс-службы мадридцев, концепция этой формы — не просто дизайн, а дань уважения многолетней славной истории и богатому наследию клуба.

Гармония традиций и современных цветов

Дизайн новой формы воплощает в себе несколько символических значений: графические элементы выражают превосходство, высочайшее мастерство и стремление к победе в любом матче, присущие «королевскому клубу». Цветовая гамма выглядит следующим образом:

  • Основной фон: Большая часть формы выполнена в традиционном чисто белом (кремовом) цвете, который на протяжении веков остается неизменной визитной карточкой клуба.

  • Детали воротника и рукавов: В этих элементах использованы изящные темно-зеленые полосы, придающие форме особый шарм.

  • Логотип бренда: Знаменитые три полоски Адидас на плечах неожиданно выполнены в ярком розовом цвете, что подчеркивает современные тренды.

«Реал Мадрид» и Адидас представили эксклюзивную форму на новый сезон

Современные технологии и уроки прошлого сезона

Как отмечается на официальном сайте «Реал Мадрида», эти футболки отличаются не только внешним видом, но и качеством. Для обеспечения свободы движений и высокой физической активности профессиональных футболистов на поле использованы новейшие передовые спортивные технологии, гарантирующие максимальную вентиляцию и поддержание оптимальной температуры тела во время матча.

Традиционное сотрудничество: Стоит отметить, что «Реал Мадрид» и немецкий бренд Адидас уже много лет поддерживают прочное партнерство, радуя болельщиков новой формой перед каждым сезоном.

Нужно признать, что прошлый сезон выдался для мадридцев тяжелым и полным испытаний. Хотя команда мужественно боролась за чемпионство и призовые места в нескольких крупных турнирах до самого конца, в итоге она неожиданно завершила сезон без трофеев. Поэтому все болельщики надеются, что новая элегантная форма станет началом новых побед и удачной серии для «королевского клуба».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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