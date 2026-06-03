Как выглядит вероятный состав сборной Узбекистана на ЧМ-2026 (фото)

Национальная сборная Узбекистана стоит на пороге своего первого в истории участия в чемпионате мира. Один из самых волнующих вопросов для болельщиков сейчас — кому Фабио Каннаваро доверит место на поле и как будет выглядеть стартовый состав на мундиале.

В вероятном составе, распространенном в социальных сетях, сборная Узбекистана изображена по схеме, близкой к 4-2-3-1. В центре нападения — Элдор Шомуродов, на флангах — Остон Урунов и Аббосбек Файзуллаев, а в опорной зоне расположились такие опытные футболисты, как Одил Хамробеков и Отабек Шукуров.

В воротах указан Уткир Юсупов. Он считается одним из самых опытных голкиперов национальной команды. На столь крупной сцене, как чемпионат мира, уверенность вратаря, его хладнокровие и взаимопонимание с линией обороны будут иметь критическое значение. Ведь в матчах против таких соперников, как Португалия, Колумбия и ДР Конго, каждый сейв может быть на вес золота.

В линии обороны названы имена Шерзода Насруллаева, Абдукаххора Орозова, Рустама Ашурматова, Абдукодира Хусанова и Ходжиакбара Алиджонова. Естественно, наибольшее внимание в этой линии приковано к Абдукодиру Хусанову. Ожидается, что защитник, набирающий опыт в «Манчестер Сити», станет главной опорой и силой нашей сборной.

Физическая мощь, скорость и решительность Хусанова в единоборствах крайне важны для обороны Узбекистана. Наличие рядом такого опытного игрока, как Рустам Ашурматов, может помочь сохранить баланс в центре защиты. Подобная пара способна сыграть ключевую роль в сдерживании атак сильных соперников.

Действия Насруллаева и Алиджонова на флангах обороны также будут иметь решающее значение. В современном футболе крайние защитники не только обороняются, но и подключаются к атакам, растягивают оборону соперника и создают давление на флангах. Если они справятся со своими задачами, игра сборной Узбекистана станет гораздо более динамичной.

В центре поля указана пара Одил Хамробеков и Отабек Шукуров. Эти два футболиста способны обеспечить дисциплину, опыт и качественный контроль мяча в центральной зоне. Потерять центр на чемпионате мира — практически то же самое, что проиграть матч. Поэтому стабильность именно в этой зоне жизненно необходима нашей команде.

Боевитость Хамробекова и умение Шукурова связывать игру могут занять важное место в планах Каннаваро. Они выполняют роль связующего звена между обороной и атакой. В матчах против технически сильных команд, таких как Португалия и Колумбия, каждое решение в центре поля будет иметь огромное значение.

В атакующей линии изображены Остон Урунов, Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов. Это трио может стать самым опасным оружием Узбекистана. Индивидуальные действия Урунова, скорость и креативность Файзуллаева, а также опыт и игра в штрафной площади Шомуродова могут создать серьезные проблемы для обороны соперника.

Остон Урунов умеет обыгрывать защитников на фланге, создавать моменты за счет скорости и вносить элемент непредсказуемости в игру. Аббосбек Файзуллаев же в последние годы стал одной из самых ярких звезд нашей сборной. Он свободно обращается с мячом, быстро читает игру и умеет обострять атаки.

Элдор Шомуродов указан как основная опора в центре нападения. Капитан сборной обладает большим международным опытом. Он важен не только забитыми голами, но и умением открывать зоны для партнеров, отвлекать на себя защитников соперника и вести за собой атаку.

Вероятный состав на фото выглядит сбалансированным для сборной Узбекистана: сила и опыт в обороне, дисциплина в центре, скорость и креативность в атаке. Конечно, это не официальный состав. Окончательное решение Фабио Каннаваро и его штаб примут исходя из физической формы игроков, их готовности на тренировках и особенностей соперников.

На ЧМ-2026 сборная Узбекистана выступит в группе К против команд Португалии, Колумбии и ДР Конго. Каждый из этих соперников обладает своим стилем и сильными сторонами. Поэтому главной задачей Каннаваро станет выбор оптимального тактического плана на каждый матч и максимальное использование потенциала футболистов.

В матче против Португалии на первый план выйдут дисциплина и терпение в обороне. В игре с Колумбией ключевыми могут стать борьба в центре поля и быстрые контратаки. А во встрече с ДР Конго решающее значение будут иметь физическая подготовка, борьба за вторые мячи и надежность при стандартных положениях.

Болельщики уже формируют свое представление о предстоящем мундиале на основе этого вероятного состава. У каждого есть свой вариант, свои любимые игроки и свое мнение. Но одно ясно точно: национальная сборная Узбекистана отправляется на исторический чемпионат мира с большими надеждами и верой.

Теперь главное — здоровье игроков, налаживание командной игры и умение не потеряться на большой сцене. Каждый матч на первом в истории мундиале наверняка войдет в историю. А кто станет главными героями этой истории, покажет поле.