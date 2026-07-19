В Китае сотрудница дорожной полиции удивила туриста, заговорив на казахском языке

·0·Мир
В Китае сотрудница дорожной полиции удивила туриста, заговорив на казахском языке

В социальных сетях распространилось видео, снятое в городе Текес Синьцзян-Уйгурского автономного района. На кадрах туристка общается с сотрудницей дорожной полиции, которая свободно отвечает ей на казахском языке.

В ходе беседы девушка отмечает, что многоязычие в этом регионе является обычным явлением. По ее словам, среди местного населения широко распространено знание путунхуа (мандаринского), казахского и уйгурского языков.

Эта ситуация демонстрирует, что представители различных национальностей, проживающие в Синьцзяне, используют в повседневной жизни несколько языков. Особенно важным такой навык владения языками становится при общении с туристами.

КитайТекесСиньцзян
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном домеДве сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном домеСегодня, 00:03Уволит ли Зеленский Сырского? В Киеве усилилось давление...Уволит ли Зеленский Сырского? В Киеве усилилось давление...Вчера, 23:48Сайт президента Кении взломан: какие требования выдвинули хакеры?Сайт президента Кении взломан: какие требования выдвинули хакеры?Вчера, 23:43В школе США впервые к урокам приступят роботы-гуманоидыВ школе США впервые к урокам приступят роботы-гуманоидыВчера, 23:37Уникальная внешность этой собаки поразила интернетУникальная внешность этой собаки поразила интернетВчера, 23:18Муджтаба Хаменеи: «Подпись Трампа больше не заслуживает доверия»Муджтаба Хаменеи: «Подпись Трампа больше не заслуживает доверия»Вчера, 22:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
Почему «Кровавый водопад» в Антарктиде течет красным цветом?
Почему «Кровавый водопад» в Антарктиде течет красным цветом?