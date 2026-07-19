В Китае сотрудница дорожной полиции удивила туриста, заговорив на казахском языке

В социальных сетях распространилось видео, снятое в городе Текес Синьцзян-Уйгурского автономного района. На кадрах туристка общается с сотрудницей дорожной полиции, которая свободно отвечает ей на казахском языке.

В ходе беседы девушка отмечает, что многоязычие в этом регионе является обычным явлением. По ее словам, среди местного населения широко распространено знание путунхуа (мандаринского), казахского и уйгурского языков.

Эта ситуация демонстрирует, что представители различных национальностей, проживающие в Синьцзяне, используют в повседневной жизни несколько языков. Особенно важным такой навык владения языками становится при общении с туристами.