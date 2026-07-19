Мбаппе обошел Месси: как долго продержится новый рекорд?

Бронзовые медали ЧМ-2026 достались Англии, однако главным историческим событием невероятного матча, в котором было забито 10 голов, стало достижение Килиана Мбаппе. Капитан сборной Франции дважды поразил ворота соперника и стал новым рекордсменом чемпионатов мира.

Однако судьба этого рекорда еще не решена окончательно, ведь у Лионеля Месси есть еще один шанс в финале против Испании.

Историческое возвращение во втором тайме

После первого тайма Франция проигрывала Англии со счетом 0:4. Мбаппе забил первый гол своей команды на 48-й минуте, а на 66-й минуте ударом левой ноги во второй раз поразил ворота англичан.

Хотя эти два гола вернули Францию в игру, подопечные Дидье Дешама не смогли сравнять счет. Англия победила со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали ЧМ-2026.

22 гола в 22 матчах — Мбаппе на новой вершине

Количество голов 27-летнего Мбаппе на чемпионатах мира достигло 22. Он достиг этого результата всего за 22 встречи, став лучшим бомбардиром в истории мундиалей.

Французский нападающий превзошел результат Лионеля Месси, на счету которого 21 гол. Капитан сборной Аргентины установил свой показатель за 33 матча.

Результаты Мбаппе на мундиалях:

ЧМ-2018 — 4 гола;

ЧМ-2022 — 8 голов;

ЧМ-2026 — 10 голов.

Таким образом, он достиг фантастического показателя — в среднем по одному голу за игру на трех чемпионатах мира.

Главный претендент на «Золотую бутсу»

Доведя количество своих голов на ЧМ-2026 до 10, Мбаппе стал единоличным лидером в гонке бомбардиров турнира. Он опережает Месси, забившего 8 голов перед финалом, на два мяча.

Французская звезда не скрывал радости от рекорда, но подчеркнул, что командный результат для него важнее.

«Я бы предпочел сыграть в завтрашнем финале, не будучи лучшим бомбардиром. Это хорошо для наследия, но сейчас это не первое, о чем я думаю», — сказал Мбаппе.

Рекорд может измениться в финале

На данный момент Мбаппе является абсолютным рекордсменом чемпионатов мира. Однако если Месси забьет хотя бы один гол в финале против Испании, он сравняется с французским нападающим, а в случае дубля — вернет рекорд себе.

Поэтому точка в гонке бомбардиров в истории мундиалей еще не поставлена. Мбаппе выполнил свою задачу — теперь очередь за Месси, который выходит в финал.

Англия с бронзой, а Мбаппе — с историей

В составе Англии хет-трик оформил Букайо Сака. Встреча стала самым результативным матчем за третье место в истории ЧМ, а также самой результативной игрой мундиалей с 1982 года.

Франция осталась без бронзы, но Мбаппе завоевал один из самых престижных личных рекордов в истории футбола. Теперь главная интрига — продержится ли этот результат дольше одного дня?