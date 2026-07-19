В польском городе Плоцк впервые показали детеныша редкого чепрачного тапира

В зоопарке польского города Плоцк родился детеныш редкого чепрачного тапира. Это первый подобный случай в истории зоопарков страны.

Детеныш тапира появился на свет 17 июня. Однако администрация не спешила объявлять об этом, так как сотрудники ждали, пока он благополучно пройдет через самый сложный начальный период. Спустя несколько недель малыша вместе с матерью по кличке Крисса выпустили в открытый вольер.

Чепрачный тапир относится к исчезающим видам животных. Сообщается, что численность взрослых особей, обитающих в дикой природе в Юго-Восточной Азии, составляет менее 2,5 тысяч.

За последний год в зоопарках мира родилось всего 7 таких детенышей, из них 3 — в европейских зоопарках. Поэтому рождение тапира в Плоцке считается важным результатом для международной программы разведения.

Родители малыша были привезены в Плоцк из двух разных зоопарков Нидерландов. Матери 5 лет, отцу 3 года. Беременность длилась 13 месяцев и 10 дней.

При рождении тапир весил 10,5 килограммов. Сейчас его вес достиг почти 30 килограммов.