Ламин Ямаль пообещал не бриться месяц, если Испания станет чемпионом

·45·Мир
Ламин Ямаль пообещал не бриться месяц, если Испания станет чемпионом

Ламин Ямаль пообещал, что не будет бриться в течение месяца, если сборная Испании станет чемпионом. Юный футболист также сообщил, что подготовил особый подарок для своих болельщиков.

По его словам, если Испания завоюет главный трофей турнира, он подарит 100 своим фанатам наушники Беатс.

Это обещание вызвало большой интерес среди испанских болельщиков перед финалом. Ямаль находится в центре внимания в составе сборной Испании на ЧМ-2026, и каждое его появление перед решающим матчем активно обсуждается.

В финале Испания встретится с Аргентиной. Для Ямаля этот матч будет иметь особое значение не только из-за командного трофея, но и из-за обещания, данного болельщикам.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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